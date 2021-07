José María Lucar tras su participación en Tokio 2020: El boxeo tiene problemas de presupuesto y Federación

El boxeador peruano José María Lucar compartió sus impresiones tras su participación en los Juegos Olímpicos Tokio 2021. Luego de su derrota frente al alemán Ammar Riad Abduljabbar en la categoría peso pesado (91 kg), el peruano manifestó sentirse listo para enfrentar cualquier nuevo posible contratiempo.

“El rival fue muy hábil en cambiar la estrategia. Lo hemos estudiado con nuestros entrenadores, era un boxeador que iba hacia adelante. A buscar el intercambio de golpes. Estábamos preparados para ello, pero salió a pelear completamente diferente, moviéndose, amarrando, y nos desubicó”, contó el pugilista nacional en diálogo con La Republica.

“Me enseñó a estar preparado. Tengo que entrenar para estar preparado a todo tipo de cambio”, reflexionó también el atleta sobre las lecciones que le deja esta derrota. “Al inicio me he sentido un poco decepcionado, siento que he defraudado (al Perú). Hasta he llorado, pero es parte del proceso. Yo sé que puedo mejorar y puedo dar más”, confesó Lucar.

Asimismo, Lucar da indicios sobre los momentos complicados por los que atraviesa el boxeo peruano, los cuales “vienen desde muy atrás”. Según el deportista, la disciplina presenta problemas de presupuesto y en su respectiva Federación.

“El boxeo tiene problemas de presupuesto, y la Federación, yo entrenando en las calles prácticamente. Se pudo viajar quince días a Italia. No hubo competencias previas”, compartió Lucar con La República en Japón.

“Pero, no son excusas, son cosas que se pueden mejorar. Creo que todo esto debe ser para sumar. Toda crítica debe ser constructiva, mas no destructiva. De todas maneras, estoy agradecido por el apoyo que se me viene dando, pero creo que se puede hacer un poco más para obtener mejores resultados”, añadió.

Sobre el nivel olímpico de la disciplina que representó, el deportista reiteró tomar una postura de crítica constructiva: “Pediría que se resuelvan los problemas en cuanto al boxeo peruano, porque hay ganas, hay disposición, hay todo. Hay talento,” resaltó.

José María Lucar también aprovechó para agradecer el apoyó de sus entrenadores, y sobre todo de su padre: “Quise darte la victoria pero no se pudo. Te prometo que lo voy a lograr”, declaró a RPP. Asimismo, dedicó su presencia a sus pequeños. “Como lo dije alguna vez, era mi sueño que me vean acá (en Tokio 2021) mis dos hijos”, expresó emocionado.

