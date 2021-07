¡Arriba Perú! Lucca Mesinas clasificó en la madrugada de este lunes 26 de julio a los cuartos de final de surf de los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

El representante peruano pasó a estar entre los ochos mejores de la competencia luego de superar al italiano Leonardo Fioravanti con un puntaje de 10.77 sobre 8.86.

La llave estuvo muy disputada entre nuestro compatriota y el deportista de Italia. Ambos trataron de aprovechar de las mejores olas para sumar la mayor cantidad de puntos. Tras cumplirse el tiempo establecido, Mesinas se quedó con la victoria en un reñido duelo en el cual tuvo puntuaciones de 5.00 y 5.77 contra los 4.53 y 4.33 de su rival.

De esta manera, el surfista logró un triunfo y se mantiene en carrera con el objetivo de traer una medalla en esta disciplina.

Puntaje obtenido por Mesinas sobre el italiano en el el surf. Foto: difusión twitter Natalia Delgado

Actualmente, Lucca Mesinas es el único peruano que se mantiene compitiendo en el surf de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Previo a su encuentro, Miguel Tudela cayó eliminado a manos del japonés Hiroto Ohhara.

Tokio 2020: Sofía Mulanovich eliminada en tercera ronda de surf

Nuestra compatriota Sofía Mulanovich quedó fuera de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 tras caer eliminada en la tercera ronda del surf.

La ‘Gringa’ no avanzó de fase luego de ser derrotada por la número uno del mundo, Carissa Moore, quién se impuso con un puntaje de 10.34 sobre 9.90 que consiguió la peruana.

Sofía Mulanovich destacó en su participación en la ronda 3 del surf en Juegos Olímpicos Tokio 2020

“Estuve bastante cerca, empecé bien; pero para esa segunda ola estuve fuera de sitio, eso me costó el heat, también en una me caí en el final y no pude llevarme puntos. Así es el surfing”, dijo Mulanovich, de 38 años.

