‘Conejo’ Rebosio y ‘Santi’ Acasiete recibieron la primera dosis contra la COVID-19

Este sábado 24 de julio, los exjugadores de la selección peruana Miguel ‘Conejo’ Rebosio y Santiago ‘Santi’ Acasiete recibieron la primera dosis contra la COVID-19 en la tercera Vacunatón que organiza el Ministerio de Salud (Minsa).

En declaraciones a Canal N, el ‘Conejo’ instó a los ciudadanos y las ciudadanas a asistir a uno de los puntos de inoculación habilitados en Lima metropolitana y Callao, a fin de que sean inmunizados contra el nuevo coronavirus.

“A toda la gente, a todos los peruanos, por favor, acérquense, acudan (a los centros de vacunación). Son 36 horas de arduo trabajo, así que están a tiempo de ponerse su vacuna. Este virus no nos puede vencer. No hay primera sin segunda. Acá está la prueba de que me he vacunado y estoy feliz”, sostuvo el exfutbolista de Sporting Cristal, quien también estuvo acompañado de la agrupación salsera Zaperoko.

De esta manera, ambos deportistas se sumaron a la vacunatón que se desarrolla en la playa Miller, Jesus María. En ese mismo lugar, también se le aplicó el preparado contra la COVID-19 a Luis ‘Cuto’ Guadalupe el 17 de julio.

Este sábado 23 y domingo 24 de julio se lleva a cabo la tercera y última Vacunatón a cargo del Gobierno de transición y emergencia. En esta jornada ininterrumpida de 36 horas se administrará la primera inyección contra el SARS-CoV-2 a los mayores de 40 años y adolescentes de entre 12 y 17 años con síndrome de Down.

De igual manera, quienes tengan pendiente la segunda aplicación podrán completar su esquema de vacunación.

