El deporte del tiro sabe hacer historia en los Juegos Olímpicos. De hecho, tres de las cuatro medallas logradas por Perú fueron gracias a esta disciplina.

En Tokio 2020 estaremos representados por Marko Carrillo, Alessandro de Souza y Nicolás Pacheco, quienes esperan seguir los pasos de los grandes tiradores nacionales Edwin Vásquez, Francisco Boza y Juan Giha.

La República conversó en exclusiva con Nicolás Pacheco en el Campo de Tiro Asaka, donde se prepara para debutar mañana (7:00 p.m.) en la modalidad de escopeta-skeet.

El medallista de bronce en los Juegos Panamericanos Lima 2019 confesó que al principio sintió los efectos del cambio de clima en Japón, pero luego de un rápido proceso de adaptación encontró su mejor versión.

Pacheco llega motivado tras ocupar el cuarto lugar en la Copa del Mundo Lonato 2021, realizada en el mes de mayo, destacando como el mejor tirador latinoamericano.

¿Cómo te encuentras ya entrenando en Tokio?

– Bien, hoy fue el tercer día de entrenamiento, acabo de disparar una vuelta y la cancha está muy bien. El único problema es el calor, pero vinimos preparados para esto. Tengo una rutina hecha y acoplada para la temperatura. Es lo que hay, esto es igual para todos y hay que darle con todo.

En Perú siempre hay expectativa por el tiro en los Juegos Olímpicos. ¿Sientes alguna presión?

– No es presión para nosotros, estamos preparados para eso. Tenemos que hacer simplemente lo que tanto hemos trabajado en los entrenamientos , en todas la competencias que hemos tenido en los últimos años. Es una preparación que viene desde hace mucho. Es mi sueño lograr una medalla olímpica para el país, para eso me he preparado toda la vida. Me siento muy bien técnica y mentalmente. Por más que pasaron muchas cosas el último año, me he hecho más fuerte y creo que estoy en mi mejor momento. Tanto Ale, Marko y yo estamos en un gran nivel y creo que los tres podemos lograr lo que nos propongamos.

Respecto al top 5 del último mundial, ¿cómo ves a los rivales?

– Esa competencia me dio mucha confianza, fue un torneo con mucho nivel. En una cancha con mucha historia como Lonato (Italia), que fue prácticamente la última competencia fuerte antes de los Juegos, los mejores tiradores estuvieron ahí, con puntajes muy altos para entrar a la final. Para mí significó muchísimo, me dio mucha confianza y sobre todo confirmó que estamos haciendo bien las cosas, trabajando muy bien y que vamos por el camino correcto.

¿Qué te parece la organización de Tokio 2020?

– Me parece muy buena; el único detalle que tendrían que mejorar es el transporte. Hace dos días perdí un entrenamiento por culpa de la organización. Hay muy pocos buses para la cantidad de gente y, si uno se llena, por más que no llega al horario que está programado, lo sacan y no mandan otro bus. Por lo demás sí está bien, la villa está muy bonita y hay buenos protocolos contra el COVID-19.

