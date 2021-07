Palacios sobre Riquelme: “Hay que darle su pasaje de regreso a Argentina”

Sporting Cristal empató 1-1 con Arsenal de Sarandí este miércoles y clasificó para los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2021. Christofer Gonzáles marcó a cuatro minutos del final y fue el héroe del equipo peruano; sin embargo, en la otra orilla, Marcos Riquelme ha sido blanco de fuertes críticas.

Roberto Palacios ofreció una entrevista a Radio Exitosa y se mostró molesto con las últimas actuaciones del argentino, que no convierte un gol desde hace cinco encuentros . El ‘Chorri’ no tuvo reparos en criticar duramente al delantero e indicó que ha sido el peor refuerzo del equipo rimense.

Sporting Cristal avanzó en la Copa Sudamericana 2021 tras igualar con Arsenal de Sarandí. Foto: Conmebol

Marcos Riquelme fichó por Sporting Cristal a inicios de este año en reemplazo de Emanuel Herrera, quien sorpresivamente se marchó a Argentinos Juniors. Con la escuadra celeste, el atacante ha convertido solamente tres anotaciones en catorce partidos disputados en la temporada.

“ A Riquelme hay que darle su pasaje de regreso a Argentina . Es la contratación que menos ha funcionado. Hay que ver sus movimientos. Uno se da cuenta cuando un delantero es bueno o no”, manifestó un ofuscado Roberto Palacios, que se mostró muy crítico con el exariete de Bolívar.

Marcos Riquelme llegó al Perú procedente de Bolívar. Foto: Sporting Cristal

El otrora ’10′ de la selección peruana recordó cómo fue su salida del club, en el cual pasó su última etapa como futbolista profesional. “Me sacaron del club. ¿Las razones? No sé. Nunca me respondieron. Intenté comunicarme con los directivos, pero no me dijeron nada”, declaró.

