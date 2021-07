Memphis Depay sobre fichar por Barcelona: “Es un sueño hecho realidad”

Memphis Depay fue durante varios años un rumor que rondaba los pasillos del Barcelona. Sin embargo, recién este verano europeo del 2021 se hizo realidad este traspaso. El elenco blaugrana llevó a cabo este jueves en las instalaciones del Camp Nou la presentación oficial del flamante jugador.

El neerlandés asistió al templo culé acompañado de su familia y expresó su felicidad por tener la posibilidad de ponerse la camiseta del club español. Además, lo catalogó como un sueño cumplido. El deportista manifestó sus deseos por jugar al lado de Lionel Messi, quien quedó en libertad el 1 de julio tras finalizar su contrato.

Memphis Depay estaba en el Olympique de Lyon. Foto: FC Barcelona

“Es un honor y es un sueño hecho realidad desde que soy pequeño. Por fin estoy en el Barça. La pasión del club, de la junta directiva, de los jugadores, de los aficionados, de la ciudad hacen de este un club enorme. El Barça tuvo una gran repercusión en mí y ahora, con 27 años, alcanzo este sueño”, declaró el delantero.

El conjunto catalán terminó tercero en la tabla de posiciones de LaLiga Santander la temporada anterior, en la cual consiguió solo un solo título: la Copa del Rey. No obstante, se notó la falta de un delantero centro y por eso se contrató al atacante de los Países Bajos, quien se suma al fichaje de Sergio Agüero.

Memphis Depay firmó con Barcelona hasta el 2023. Foto: AFP

Depay reveló que el técnico Ronald Koeman influyó en su decisión de dejar el Olympique de Lyon por el Barcelona. “Sí. No se le puede decir no nunca al Barça. Él ha tenido un impacto muy importante en mi fichaje, pero habría venido igualmente. Le conozco de coincidir en la selección y me ayudó mucho situándome como delantero centro”, sostuvo.

“Es un sueño jugar con Messi. He visto muchos partidos suyos, es una leyenda. Es el mejor jugador del mundo, lo ha dejado claro durante la Copa América. Tengo muchas ganas de jugar con él. Tiene mucha calidad y soy un seguidor suyo. Intentaré hacer todo lo que pueda para estar a su nivel, cualquier jugador estaría encantado”, dijo sobre el astro argentino.

