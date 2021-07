Brasil vs. Alemania EN VIVO juegan este jueves 22 de julio por la primera fecha del grupo D en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. La transmisión de este partido, que se disputará en el Estadio Internacional de Yokohama, estará a cargo de Claro Sports a partir de las 6.30 a. m. (hora de Perú) y 8.30 a. m. (horario brasileño). Si quieres ver este y otros partidos de Tokio 2021, puedes ingresar a la cobertura ONLINE de La República Deportes, con alineaciones confirmadas y marcador actualizado minuto a minuto.

Brasil vs. Alemania: ficha del partido

Partido Brasil vs. Alemania ¿Cuándo juegan? Jueves 22 de julio ¿A qué hora? 6.30 a. m. (Perú), 8.30 a. m. (Brasil) ¿Dónde? Estadio Internacional de Yokohama ¿En qué canal? Claro Sports

¿A qué hora juegan Brasil vs. Alemania?

Perú: 6.30 a. m.

Ecuador: 6.30 a. m.

Colombia: 6.30 a. m.

Chile: 7.30 a. m.

Paraguay: 7.30 a. m.

Venezuela: 7.30 a. m.

Bolivia: 7.30 a. m.

Brasil: 8.30 a. m.

Uruguay: 8.30 a. m.

Argentina: 8.30 a. m.

La última final del fútbol masculino en los Juegos Olímpicos será ahora el cotejo inicial para Brasil y Alemania. La Canarinha, vigente medallista de oro en la disciplina, intentará comenzar con el pie derecho su participación ante a difícil escuadra germana.

Frente a la juventud del combinado teutón, algunos experimentados de la Verdeamarela como Dani Alves y Richarlison tratarán de hacer valer su jerarquía en pos de lograr la segunda medalla dorada para el Scratch.

¿En qué canal ver Brasil vs. Alemania?

Perú: ATV

Argentina: TyC Sports, TV Pública y DeporTV

Bolivia: Bolivisión

Chile: TVN

Colombia: Caracol Televisión

Ecuador: RTS

Brasil: Globo y BandSports

Paraguay: SNT

México: Televisa, TV Azteca e Imagen Televisión

Estados Unidos: NBC

Latinoamérica: Claro Sports (YouTube: Marca Claro).

¿Cómo ver Brasil vs. Alemania vía Claro Sports ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Brasil vs. Alemania por internet, puedes sintonizar el canal de YouTube Marca Claro, cuenta oficial de Claro Sports en esta plataforma. En caso no tengas acceso al mismo, puedes mantenerte informado con la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te ofrece el marcador actualizado minuto a minuto de este compromiso.

¿Qué transmite Claro Sports?

Claro Sports tiene los derechos televisivos de las distintas competencias que se disputarán en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, como el partido de fútbol Brasil vs. Alemania, así como diversos deportes.

Brasil vs. Alemania por Claro Sports: alineaciones probables

Brasil: Santos, Alves, Carlos, Nino, Arana; Luiz, Guimarães, Claudinho; Richarlison, Cunha y Antony.

Alemania: Muller; Henrichs, Uduokhai, Jakobs, Torunarigha; Maier, Lowen, Arnold, Amiri; Kruse y Richter.

Brasil vs. Alemania vía Claro Sports: estadio del partido

El escenario de este compromiso será el Estadio Internacional de Yokohama, recinto multideportivo que fue sede de la final del Mundial Corea-Japón 2002.

