Juan Miguel Postigos: “En mis últimos Juegos Olímpicos voy por mi primera victoria”

El judoca peruano Juan Miguel Postigos se prepara para iniciar su tercera aventura olímpica. Luego de participar en Londres 2012 y Río 2016, el peruano radicado en Francia desde hace 11 años tiene solo una cosa en mente: disfrutar sus últimos Juegos y volver con la victoria olímpica que le ha sido esquiva. Postigos debuta el sábado 24 de julio a las 9.00 p. m. (hora peruana).

¿Cómo se dio tu clasificación a Tokio 2020?

En el judo son dos años de clasificación, 20 torneos por año aproximadamente, hay que competir muy seguido. Esos puntajes te colocan en el ranking. Afortunadamente, pudimos hacer el esfuerzo de estar en todos los torneos. Yo me quedé cerca de la clasificación directa, eso daba pie para que otro peruano coja la cuota panamericana. Lamentablemente terminé a tres posiciones y el cupo fue solo para mí. Igual, (estoy) agradecido con el esfuerzo de la Federación y el IPD porque hizo lo posible por llevar más de un judoca a Tokio.

¿Qué se siente representar al Perú en tres Juegos Olímpicos?

Trato de no pensar mucho en eso, pero entiendo que pocos deportistas en el Perú han podido acudir a más de unos JJ. OO. Creo que es el resultado de un sacrificio bastante grande porque es mantenerse por lo menos 12 años en la elite mundial. Requiere mucho esfuerzo físico y mental, bastante disciplina y tolerancia por parte de la familia.

¿Por qué subir a la categoría de 66 kg?

El cambio se da porque comencé a tener problemas al momento de bajar de peso. Le perdí un poco el gusto a la competencia, me concentraba más en el peso. Decidí subir de categoría y eso me dio un nuevo aire, disfruté más los entrenamientos y las competencias, incluso empecé a sacar mejores resultados. Al final fue muy beneficioso.

¿En qué consistió el último tramo de preparación?

Me concentré en trabajar más la parte técnica, afinar detalles sin salir de mi sistema de ataque. Los últimos días intensificamos mucho y, asimismo, le dimos la importancia debida al descanso.

¿Estos son tus últimos JJ. OO.?

Sí, no me retiro definitivamente, seguiré compitiendo a niveles menores, pero no haré un nuevo ciclo hasta París 2024 . Eso requeriría involucrarme de lleno nuevamente dos años y eso afectaría también a las personas que me rodean, creo que al ya hacerlo tres veces es momento de estar más tiempo con mi familia. El camino hacia París lo haré en carro nomás (risas).

¿Desde hace cuando radicas en Francia?

Yo vivo acá en Francia desde hace 11 años. Llego por una beca para prepararme para Londres 2012, decidí hacer el ciclo para Río aquí, luego vi la posibilidad con mi pareja de quedarnos hasta Tokio, pero ya por mi cuenta. A partir de ahí comencé a hacer una vida aquí.

¿El radicar en Francia te ayudó a lograr la clasificación?

Yo diría que sí. Creo que a partir del 2015 el judo peruano comenzó a crecer mucho, pero a mí me favoreció mucho estar más cerca a los torneos y la experiencia para poder manejar la última parte de la clasificación.

¿Tienes una meta fija para Tokio 2020?

Voy con la consigna de disfrutarlo, son mis últimos Juegos así que voy a darlo todo. Pero mi objetivo principal es ganar un combate, avanzar una ronda, algo que no pude hacer ni en Londres ni en Río, esa es mi deuda pendiente.

¿Es cierto que esta será tu primera ceremonia de inauguración?

Sí, es cierto. En los dos Juegos anteriores yo competía al día siguiente de la inauguración y por eso tenía que estar concentrado. Esta vez si podré desfilar con la delegación y estoy muy contento por eso.

¿Qué diferencias encontraste en la organización de Londres y Río?

Era como la noche y el día, en Londres todo era muy ordenado, todo puntual. En Río estaba todo muy bien, pero algunas cosas eran un poco más informales, aunque el ambiente olímpico se vivió más ahí, las calles eran una fiesta deportiva.

¿Qué le dirías a los deportistas que van a sus primeros JJ. OO.?

Que no se dejen intimidar por todo lo que hay alrededor. En unos JJ. OO. todo el mundo va a estar mirando y si uno sucumbe a la presión lo va a terminar haciéndolo mal. No tenemos que demostrarle nada a nadie, solo tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo y disfrutarlo.

