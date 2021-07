Nacional vs. Peñarol se realizará EN VIVO ONLINE GRATIS HOY, jueves 15 de julio, desde el Estadio Gran Parque Central de Montevideo por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2021. La transmisión del partido va por internet vía ESPN 2, ESPN Play y DirecTV Sports a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos y videos irán a través de La República Deportes.

El superclásico uruguayo vuelve al ruedo internacional luego de 22 años cuando se enfrenten en la Sudamericana. Ambos cuadros llegan a esta instancia tanto con motivos de entusiasmo como de preocupación si se tienen en cuenta los últimos duelos por el torneo doméstico, incluido un clásico colmado de polémicas hace apenas 10 días.

El encuentro de ida por el campeonato continental será arbitrado por el argentino Néstor Pitana. La última vez que los dos equipos más populares de Uruguay se cruzaron por un campeonato fuera del ámbito local fue en 1999, en el marco de la extinta Copa Mercosur, por lo que este será su primer choque internacional del siglo XXI.

Los grandes aterrizaron en estos octavos de Sudamericana con antecedentes dispares. Peñarol se clasificó como primero de su grupo, mientras que Nacional lo hizo como uno de los terceros de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021.

El encuentro más reciente entre ambos fue el 4 de julio, cuando chocaron por la novena fecha del Torneo Apertura del fútbol uruguayo. El partido del jueves no estará exento del tradicional folklore que rodea a la histórica rivalidad entre ambos clubes, en particular el debate sobre cuál es el verdadero ‘decano’ del balompié de dicho país.

Con información de AFP

Nacional vs. Peñarol: ficha del partido

Nacional vs. Peñarol Copa Sudamericana 2021 ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 15 de julio ¿Dónde? Estadio Gran Parque Central de Montevideo ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN 2, ESPN Play y DirecTV Sports

Nacional vs. Peñarol: ¿a qué hora ver el partido de la Copa Sudamericana 2021?

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p.m.

Estados Unidos: 7.30 p. m. (ET) / 4.30 p. m. (PT)

México: 7.30 p. m.

Costa Rica: 6.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (al día siguiente)

Italia: 2.30 a. m. (al día siguiente)

Francia: 2.30 a. m. (al día siguiente)

Alemania: 2.30 a. m. (al día siguiente).

Nacional vs. Peñarol: ¿en qué canales ver el partido de la Copa Sudamericana 2021?

Nacional vs. Peñarol en Perú: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Nacional vs. Peñarol en Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Nacional vs. Peñarol en Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Nacional vs. Peñarol en Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Nacional vs. Peñarol en Brasil: CONMEBOL TV, NOW NET e Claro

Nacional vs. Peñarol en Chile: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Nacional vs. Peñarol en Colombia: ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

Nacional vs. Peñarol en Ecuador: ESPN Play Sur

Nacional vs. Peñarol en Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Nacional vs. Peñarol en España: DAZN 2, DAZN, Movistar+

Nacional vs. Peñarol en Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS

Nacional vs. Peñarol en Venezuela: ESPN Play Sur.

Nacional vs. Peñarol: ¿qué canal es ESPN 2?

Satélite

DirecTV: Canal 1622 (HD)

Movistar TV: Canal 486 (SD) y Canal 886 (HD).

Cable

Movistar TV: Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD)

Star Globalcom: Canal 40

Claro TV: Canal 64 (SD) y Canal 521 (HD).

Nacional vs. Peñarol EN VIVO: posibles alineaciones del partido

Nacional : Sergio Rochet; Camilo Cándido, Nicolás Marichal, Guzmán Corujo, Mathías Laborada; Joaquín Trasante, Facundo Píriz, Gabriel Neves; Alfonso Trezza, Gonzalo Bergessio y Brian Ocampo. Entrenador : Alejandro Cappuccio.

Peñarol: Kevin Dawson; Maximiliano Pereira, Gary Kagelmacher, Carlos Rodríguez, Joaquín Piquerez; Jesús Trindade, Walter Gargano, Giovanni González, Agustín Canobbio; Facundo Torres y Agustín Álvarez. Entrenador: Mauricio Larriera.

Nacional vs. Peñarol: ¿dónde se juega el partido de la Copa Sudamericana 2021? | Mapa

El lugar donde se disputará el Nacional vs. Peñarol por la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana 2021 es el Gran Parque Central, ubicado en la ciudad de Montevideo, Uruguay.

Nacional vs. Peñarol: ¿dónde ver el partido de la Copa Sudamericana 2021?

Si quieres VER la transmisión del encuentro Nacional vs. Peñarol EN VIVO por internet, La República Deportes realizará un minuto a minuto con todas las incidencias del compromiso. Además, puedes revisar el resumen de goles al finalizar el cotejo.

