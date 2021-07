“Cristiano Ronaldo es un imbécil y José Mourinho un anormal”, nuevos audios de Florentino Pérez

Florentino Pérez se encuentra al centro de la tormenta luego que se revelaran nuevos audios en los que se expresa mal de Cristiano Ronaldo y José Mourinho, un día después de que se conocieran conversaciones del mismo índole contra Iker Casillas y Raúl, exjugadores del Real Madrid.

Nuevamente el diario El Confidencial, publicó conversaciones del presidente del club merengue durante el 2012, en las que despotrica contra la estrella de aquel equipo y su entrenador.

“Está loco. Este tío es un imbécil, un enfermo. Crees que este tío es normal, pero es que no es normal, si no, no haría todas las cosas que hace. La última tontería que hizo, que la vio todo el mundo... ¿Por qué crees que hace esa tontería?” , expresa Florentino Pérez sobre Cristiano Ronaldo.

Además se refiere al estratega portugués: “Mendes (su agente) no manda nada en él. Igual que no manda nada en Mourinho. Cero patatero. Hasta para las entrevistas. Nada. Estos son tíos con un ego terrible, malcriados los dos, el entrenador y él, y no ven la realidad, porque los dos podrían ganar mucho más dinero si fueran de otra manera”.

“Estos son dos anormales, porque estamos hablando de mucho dinero en el terreno de los derechos de imagen. Además, con esa cara que tienen, con esa manera desafiante, que le caen mal a todo el mundo... ¡Si la publicidad es lo contrario, es todo lo contrario!”, sentencia.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.