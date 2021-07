Jorginho sobre el Balón de Oro: No soy el mejor del mundo, pero nadie ganó más que yo

Jorginho, volante de la selección italiana y del Chelsea inglés, habló sobre la definición por penales en la final de la Euro 2021 entre la ‘Azzurra’ y el combinado inglés. Asimismo, recordó que este año obtuvo también la Champions League con los ‘Blues’, en alusión a buscar el Balón de Oro.

“¿El penal? Estaba todo arreglado (tras errar el suyo), sabía que Donnarumma lo iba a parar (ríe). Siempre doy todo lo que puedo para el equipo, pero a veces no es suficiente. Fallé esa pena máxima y se me cayó el mundo encima. Por suerte, en la portería, tenemos a aquel fenómeno que me salvó”, subrayó el centrocampista italiano.

Luego, fue cuestionado por el Balón de Oro y confesó que podría ganarlo por los trofeos que se adjudicó en la temporada. “Si hablamos de talento, no soy el mejor del mundo, pero si se elige por títulos, nadie ganó más que yo”, manifestó.

Italia conquistó su segunda Eurocopa: venció en penales a Inglaterra en Wembley

Tuvieron que pasar 53 años para que la selección italiana lograra su segundo título de Eurocopa tras la obtenida en 1968. La escuadra dirigida por Roberto Mancini logró imponerse ante Inglaterra en el mítico estadio Wembley tras superarla en la tanda de penales por 3-2 con una gran actuación de su guardameta Gianluigi Donnarumma.

Los Tres Leones iniciaron el cotejo de manera efectiva, pues al minuto dos se pusieron adelante en el marcador con un tanto del lateral izquierdo Luke Shaw, lo cual desató la euforia de los 60.000 aficionados ingleses en el recinto. No fue hasta la segunda mitad que Italia logró igualar el encuentro por intermedio de Leonardo Bonucci, quien tomó un rebote tras un balón parado y mando el balón al fondo de las redes.

En los tiempos suplementarios se cuidó más el arco propio que intensificar la búsqueda de anotar un tanto más. Tras los 120 minutos de partido, los penales decidieron al nuevo monarca del fútbol europeo. El joven Donnarumma se convirtió en héroe al detener los penales de Jadon Sancho y Bukayo Saka, con lo que le regaló a su país su segundo título tras dos finales fallidas en el 2000 y 2012.

