Selección mexicana de fútbol en Tokio 2021: grupo, calendario y fechas

La selección mexicana sub-23 ya se encuentra lista para su participación en los Juegos Olímpicos Tokio 2021 con la premisa de volver a hacer historia y retornar a casa con la segunda medalla de oro en fútbol.

Los dirigidos por Jaime Lozano aterrizaron en Narita para comenzar con los protocolos de aislamiento, los cuales se han reforzado debido al estado de emergencia sanitaria que vivió el país en los últimos días.

Conoce aquí los detalles de la delegación de México, así como dónde poder ver su participación. Recuerda que, en caso de que te encuentres en Perú, ATV transmitirá EN VIVO los Juegos Olímpicos Tokio 2020. También podrás seguir los detalles y resultados de la competencia por La Republica Deportes.

Convocados de México para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021

El Comité Olímpico de México reveló la lista de todos los encargados de representar a la delegación Tricolor en Tokio 2021. En ella están los 22 jugadores que lucharán por la medalla de oro en la rama de futbol varonil. A continuación, los que buscarán subir a lo más alto del podio:

Nombre Club Posición Guillermo Ochoa América Portero Luis Ángel Malagón Necaxa Portero Sebastián Jurado Cruz Azul Portero Jesús Alberto Angulo Atlas Defensa Vladimir Loroña Xolos Defensa Adrián Mora Juárez Defensa Erick Aguirre Pachuca Defensa Jorge Sánchez América Defensa Johan Vásquez Pumas Defensa César Montes Rayados Defensa Fernando Beltrán Chivas Mediocampista Carlos Rodríguez Monterrey Mediocampista Sebastián Córdova América Mediocampista Luis Romo Cruz Azul Mediocampista Uriel Antuna Chivas Mediocampista Joaquín Esquivel FC Juárez Mediocampista Roberto Alvarado Cruz Azul Mediocampista Jesús Ricardo Angulo Chivas Delantero Eduardo Aguirre Santos Delantero Diego Lainez Real Betis Balompié Delantero Alexis Vega Chivas Delantero Henry Martín América Delantero

José Juan Macías quedó descartado por un desgarro en el muslo izquierdo, mientras que Gerardo Arteaga fue confirmado como baja por cuestiones personales.

Grupo de México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021

Tras definirse el sorteo, México quedó hospedado en el Grupo A junto a Japón, Sudáfrica y Francia. La prueba más difícil, en papel, parecerían ser los galos, quienes podrían convencer a Kylian Mbappé de asistir al cumplir con la edad y, además, sumar a tres grandes refuerzos.

Así quedaron los grupos:

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Japón Nueva Zelanda Egipto Brasil Sudáfrica Corea del Sur España Alemania México Honduras Argentina Costa de Marfil Francia Rumanía Australia Arabia Saudita

Calendario y partidos de la selección mexicana en Tokio 2021

22/07: México vs. Francia | 3.00 a. m. | Tokio Stadium

25/07: México vs. Japón | 6.00 a. m. | Saitama Stadium

28/07: México vs. Sudáfrica | 6.30 a. m. | Sapporo Dome.

Canales que transmitirán los Juegos Olímpicos de Tokio 2021

Los derechos para transmitir todas las competencias en México le pertenecen a Marca Claro y Claro Sports, pertenecientes a grupo América Móvil, propiedad del multimillonario Carlos Slim, así como a Canal Once y Canal 22. Pero eso no quiere decir que no puedas verlo a través de otros canales completamente en vivo y de forma gratuita.

Streaming

Marca Claro

Claro Sports.

Televisión abierta

Televisa

Tv Azteca

Canal 22

Once Tv.

Televisión de paga

ESPN

Fox Sports.

Radio

Grupo Fórmula.

Claro Sports y Marca Claro también pondrán a disposición de sus clientes todo el contenido de los Juegos Olímpico en vivo y gratis para Latinoamérica, el cual podrán seguir a través de su plataforma.

Fecha de inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021

La inauguración oficial del certamen está programada para el 23 de julio. Sin embargo, los Juegos Olímpico comenzarán con el desarrollo de algunas competencias desde el 21 del mismo mes. La fecha final será el 8 de agosto.