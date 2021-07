Lionel Messi: “Necesitaba sacarme la espina de poder conseguir algo con la selección”

Argentina logró cortar una racha de 28 años sin campeonar y Lionel Messi consiguió su primer título con la selección absoluta. Sin duda alguna, una noche redonda para uno de los mejores futbolistas del mundo y un país entero, que vio cómo los dirigidos por Scaloni se impusieron a Brasil, en el Maracaná, en la final de la Copa América 2021 .

“Es una locura, inexplicable la felicidad que siento, muchas veces me había tocado irme triste, sabía que una vez se me iba a dar, no había mejor momento. Este grupo se lo merecía de verdad, es algo impresionante, muy feliz”, declaró en conferencia de prensa Lionel Messi luego del encuentro.

“Confiaba mucho en este grupo, que se fue haciendo muy fuerte desde la Copa América pasada, donde ya se venían muchas cosas buenas. Un grupo de personas muy buenas que siempre tiran para adelante, que nunca se quejaron de nada, fueron muchísimos días encerrados, sin poder ver la familia, pero el objetivo estaba claro. Se nos dio, pudimos ser campeones y la felicidad es inmensa”, agregó.

Lionel Messi también señaló que jugó la final con alguna molestia, pero que esto no fue impedimento para sacar su mejor versión. “Lesionado no, venía arrastrando molestia en el isquio, los últimos partidos fueron seguidos, sin tiempo de descanso, estábamos todos iguales, con lo justo al final, por suerte lo sacamos y salió bien”.

El astro continuó hablando sobre el logro conseguido. “Necesitaba sacarme la espina de poder conseguir algo con la selección, estuve cerquita muchísimo años, sabía que en algún momento se iba a torcer, se iba a dar. Soy un agradecido a Dios por darme este momento, en Brasil y a Brasil. Creo que estaba guardando este momento para mí”.

Finalmente, tuvo palabras para su compañero Ángel Di María, quien anotó el gol del triunfo. “Le dije a Fideo que iba a tener su revancha, tuvo la suerte de poder hacer el gol, darnos el triunfo. Me gustaría compartir esto con los compañeros que pasaron, que la tuvimos muchas veces tan cerquita y no se nos pudo dar, ellos también merecían poder vivir algo así”, culminó.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.