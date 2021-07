Colombia vs. Perú EN VIVO se enfrentan por la definición del tercer lugar en la Copa América 2021. La transmisión del partido de hoy, que se disputará en el Estadio Mané Garrincha de Brasilia, estará a cargo de Caracol TV y Canal RCN desde las 7.00 p. m. en territorio colombiano, en tanto que América TV lo televisará a la misma hora en la región peruana, y en el resto de Sudamérica se podrá ver por la señal de DirecTV Sports.

Para que no te pierdas este y otros encuentros del certamen, sigue la cobertura ONLINE de La República Deportes, donde encontrarás las alineaciones confirmadas de cada selección, el marcador actualizado minuto a minuto con la narración EN DIRECTO de las mejores jugadas, así como la recopilación en video de los goles.

Colombia vs. Perú por DirecTV Sports

Narración: Titto Puccetti

Comentarios: Adrián Magnoli

Colombia vs Perú vía DirecTV Sports. Foto: Puntaje Ideal/Twitter

Colombia vs. Perú: ficha del partido

Partido Colombia vs. Perú ¿Cuándo juegan? Hoy, viernes 9 de julio ¿A qué hora? 7.00 p. m. (Colombia y Perú) ¿Dónde? Estadio Mané Garrincha ¿En qué canal? Caracol TV, RCN DirecTV Sports, América TV

¿A qué horas juega Colombia vs. Perú?

Colombia: 7.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Costa Rica: 6.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Estados Unidos: 8.00 p. m. (ET) / 5.00 p. m. (PT)

Paraguay: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (sábado 10).

Colombia tendrá su último examen en esta Copa América 2021 contra su similar de Perú, equipo al que ya se enfrentó en la primera ronda del torneo y ante el cual cayó 2-1. Ya sin presiones para ambos cuadros, las dos selecciones intentarán cerrar de la mejor forma su participación luego de haber disputado unas semifinales en las que, a pesar de dar pelea, cayeron frente a Argentina y Brasil.

Los cafeteros encajaron un gol de la Albiceleste apenas a los seis minutos de juego, pero supieron reponerse en el segundo tiempo hasta conseguir el empate por obra de Luis Díaz. El conjunto de Reinaldo Rueda tuvo chances de ganar el duelo, pero al final el 1-1 se resolvió en la tanda de penales, donde el nerviosismo se apoderó de los lanzadores colombianos ante la actitud provocadora del portero rival y erraron tres disparos.

El combinado incaico, por su parte, ofreció una pobre imagen en el primer tiempo contra la Verdeamarela, fruto de lo cual llegó el único tanto de Lucas Paquetá con el que se resolvió la llave. Para el complemento, los cambios de Ricardo Gareca surtieron efecto y la Blanquirroja pasó a ser protagonista, pero su entusiasmo, reflejado en los remates al arco de Gianluca Lapadula y Raziel García, encontró bien parado al golero Ederson, y el cotejo terminó 1-0.

Colombia y Perú se han visto las caras en 17 oportunidades por Copa América, con saldo de ocho triunfos para la Bicolor, siete empates y solamente dos victorias para los norteños. Esta será la primera vez que se midan para definir el tercer lugar del torneo.

¿Qué canal transmite Colombia vs. Perú?

Argentina: TyC Sports Play, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes.

Bolivia: Tigo Sports Bolivia.

Brasil: ESPN Brasil.

Colombia: RCN Television, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia, Caracol Play, Deportes RCN En Vivo, Caracol TV.

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes.

Perú: DIRECTV Sports Peru, América TVGO, América Televisión, DIRECTV Play Deportes.

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay.

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela.

Estados Unidos: TUDN.com, TUDN USA, UniMás, Foxsports.com, Univision NOW, TUDN App, Fox Sports 2, FOX Sports App.

¿Dónde sintonizar DirecTV Sports para ver Colombia vs. Perú?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿En qué canal ver Colombia vs. Perú por Caracol TV?

Para la región colombiana, la señal de Caracol TV está disponible de acuerdo a la siguiente guía de canales:

Satélite

DirecTV: Canal 633 (SD), Canal 1633 (HD), Canal 643 (Alterno SD) y Canal 1643 (Alterno HD)

Claro TV: Canal 521

Movistar TV: Canal 496 (SD) y Canal 895 (HD)

Tigo: Canal 240 (HD).

Cable

Claro TV: Canal 521 (SD), Canal 524 (Alterno) y Canal 1521 (HD)

Tigo: Canal 23 (SD) y Canal 240 (HD)

Multivisión (Bogotá): Canal 30 y Canal 8 (Alterno)

Colcable (Bogotá y Meta): Canal 17 y Canal 6 (alterno).

¿Dónde ver Colombia vs. Perú vía RCN?

Para ver el Colombia vs. Perú por RCN EN VIVO tienes que sintonizar el canal 15 por la frecuencia de Televisión Digital Terrestre (TDT).

¿Cómo ver ONLINE Colombia vs. Perú?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Colombia vs. Perú, puedes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming que incluye en su programación DirecTV Sports. Otras opciones son Caracol Play, canalrcn.com y América TV GO, todos ellos con la televisación EN DIRECTO del encuentro. En caso no tengas acceso a ninguno de ellos, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes, con el marcador actualizado minuto a minuto y videos de los goles.

Colombia vs. Perú: alineaciones probables

¿Dónde juegan Colombia vs. Perú?

El escenario donde se llevará a cabo este compromiso es el Estadio Mané Garrincha, también conocido como Estadio Nacional de Brasilia, recinto que ha albergado eventos como el Mundial Brasil 2014 y los Juegos Olímpicos Río 2016.

Colombia vs. Perú: historial reciente

Colombia 1-2 Perú | 20.06.21

Perú 0-3 Colombia | 03.06.21

Colombia 1-0 Perú | 15.11.19

Perú 0-3 Colombia | 09.06.19

Perú 1-1 Colombia | 10.10.17.

