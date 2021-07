El Estadio Nacional de Brasilia será testigo del duelo Perú vs. Colombia por el tercer lugar de la Copa América 2021 este viernes 9 de julio. Ambos equipos fueron derrotados en semifinales: la Blanquirroja cayó por 0-1 ante Brasil, y los cafeteros empataron frente a Argentina, pero perdieron en penales.

El duelo futbolístico definirá quién se sube al podio y se llevará los 4 000 000 de dólares por ocupar el tercer lugar. No obstante, el historial de partidos entre Perú y Colombia en este histórico torneo no favorece a la Tricolor.

El último enfrentamiento entre ambos fue en esta Copa América 2021, en la jornada 3 del grupo B, donde Colombia perdió 1-2 ante Perú con goles de Sergio Peña y Yerry Mina . El resto de cotejos entre ambas escuadras en este campeonato son 16, con siete triunfos peruanos, siete empates y solo dos victorias de los cafeteros.

El primer compromiso que tuvieron fue el 23 de diciembre 1947, cuando Perú goleó por 5-1 con goles de Máximo Mosquera, Luis Guzmán (2) y Carlos Gómez Sánchez (2). En el 2016 fue la penúltima vez que ambas selecciones se vieron las caras, donde empataron 0-0. El resultado de la tanda de penales fue 4-2 a favor de Colombia. Fallaron en las anotaciones de la Bicolor Miguel Trauco y Christian Cueva, permitiendo la clasificación a la siguiente ronda de la Tricolor.

Sin embargo, la selección colombiana no le gana a Perú hace 20 años en la Copa América, números alentadores para la Blanquiroja que no debe confiarse, ya que los cafeteros mostraron una gran garra para llevar a penales a Argentina y por poco no le quitaron el pase a la final.

Historial de partidos Perú vs. Colombia por la Copa América