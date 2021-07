Ricardo Gareca sobre árbitros del Perú vs. Brasil: “No están para agredir a los jugadores”

La selección peruana se despidió de la Copa América 2021 luego de caer 1-0 ante Brasil en un reñido partido por las semifinales del torneo. Tras el pitazo final, los jugadores de la Blanquirroja y de la Verdeamarela expresaron su disgusto por la actitud del árbitro Roberto Tobar, malestar del cual también se pronunció el técnico Ricardo Gareca.

“Nunca hablo de los árbitros. No voy a decir nada que tenga que ver con sus decisiones, pero (creo) que hay que tener cuidado en el trato hacia los jugadores. Los árbitros están para calmarlos dentro del campo de juego, no para agredirlos, no para tratarlos mal, sino para contenerlos”, manifestó el ‘Tigre’ en rueda de prensa.

El entrenador del combinado incaico refirió que sus palabras hacen alusión a lo que él mismo vio desde fuera de la cancha y lo que posteriormente sus dirigidos le comentaron. “Ellos (los árbitros) son los que más frío y mejor trato deben dar a los futbolistas. Creo que es algo que se debe revisar para prestar atención”, agregó el DT.

Jugadores critican comportamiento del árbitro

Las quejas contra Tobar propiciaron una gran cantidad de críticas desde ambos bandos. Pedro Gallese, portero de Perú, manifestó que “no se le podía decir algo al árbitro porque insultaba a los compañeros”. Renato Tapia, por su parte, consideró que Tobar “los humilló e insultó dentro del campo de juego”.

En tanto, Neymar se mostró sumamente molesto con la actuación de Roberto Tobar. “Es un árbitro muy arrogante. La forma en la que mira es una falta de respeto. Puede errar o acertar, eso forma parte del juego, pero no puede ser un árbitro de semifinal de Copa América”, declaró ‘Ney’.

