VER Perú vs. Brasil EN VIVO se enfrentan este lunes 5 de abril por la primera semifinal de la Copa América 2021. El apasionante duelo entra la Blanquirroja y la Canarinha se llevará a cabo desde las 6.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Nilton Santos en Río de Janeiro y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de DirecTV Sports para toda Sudamérica y América TV en señal abierta. También podrás seguir este compromiso a través de las aplicaciones DirecTV Play y América TV Go.

Si no tienes estos medios para sintonizar el Perú vs. Brasil EN VIVO, no te preocupes, la web de La República Deportes te llevará todas las incidencias. En esta nota no solo encontrarás la previa de la semifinal de la Copa América 2021, sino también el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, declaraciones y el mejor resumen de este encuentro internacional.

Perú vs. Brasil: previa del partido

Los últimos finalistas de la Copa América edición 2019 se vuelven a ver las caras . Esta vez, por las semifinales. Si bien ambas escuadras ya se encontraron en la segunda fecha de la fase de grupos (goleada a favor de Brasil), las cosas podrían ser diferentes en esta ocasión. Ya lo dijo el entrenador Ricardo Gareca en conferencia de prensa, que no es necesario tener “estrellas” para realizar un buen torneo.

En la previa de este importante cotejo, el ‘Tigre’ manifestó que se han preparado de la mejor manera e incluso han ensayado penales por si empatan en el tiempo regular.

“El problema antes que nada es que a los jugadores hay que dejarlos recuperar. Como cuerpo técnico, lo que necesitamos es que los jugadores lleguen bien para el día del partido. Entonces, independientemente de todo eso, que vemos como importante el hecho de patear penales, en esta suma de cosas importantes también está la parte táctica, la estrategia, los penales, practicar tantas cosas que uno necesita practicar (sic)”, expresó el argentino.

Por su parte, el entrenador de la selección brasileña, Tite, aseveró que la semifinal ante Perú “tendrá un nivel de exigencia muy alto”.

“Los dos equipos tienen una tradición de enfrentamientos. Jugamos la final (Copa América 2019), en la fase de grupos, en las eliminatorias sudamericanas. Todo es diferente, las realidades, los equipos, es un juego de mata-mata, el nivel de exigencia es muy alto”, comentó Tite en rueda de prensa.

A qué hora juegan Perú vs. Brasil por la Copa América 2021

La primera semifinal de la Copa América 2021 entre Perú vs. Brasil se efectuará este lunes 5 de abril en el Estadio Nilton Santos en Río de Janeiro desde las 6.00 p. m. (hora peruana).

Perú: 6.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

Colombia: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

México: 6.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Chile: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

En qué canal ver Perú vs. Brasil

El canal encargado de transmitir el Perú vs. Brasil EN DIRECTO será DirecTV Sports para toda Sudamérica y América TV en señal abierta. A continuación te mostraremos la parrilla de canales según tu país.

Argentina: TyC Sports Play, TyC Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: SBT, ESPN Brasil, GUIGO, NOW NET e Claro

Chile: Canal 13, 13.cl, TNT Sports Go, Estadio TNT Sports

Colombia: Win Sports+

México: Fanatiz Mexico, Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: Tigo Sports Paraguay

Perú: América TVGO, América Televisión

Uruguay: DirecTV Go, DirecTV Sports

Venezuela: DirecTV Sports, DirecTV Go.

¿Cómo ver Perú vs. Brasil en DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cuánto cobra DirecTV Go en Perú?

Tarifa promocional de S/ 89 soles al mes por cinco meses. La afiliación al pago automático con tarjeta de crédito deberá mantenerse durante el plazo de vigencia de la promoción. Culminado el período promocional, se pagará la tarifa regular de S/162 soles (incluye DIRECTV Garantía S/ 13).

¿Cómo ver Perú vs. Brasil en América TV?

En territorio peruano, esta es la lista de canales de América TV por señal abierta dependiendo de la ciudad en la que te ubiques:

TDT

Canal 4.1 (HD): Lima, Callao, Chiclayo y Huancayo

Canal 4.2 (SD): Lima y Callao

Canal 2.1 (HD): Piura

Canal 6.1 (HD): Trujillo y Cusco

Canal 13.1 (HD): Arequipa.

VHF

Canal 2: Chimbote, Piura

Canal 4: Lima, Ayacucho, Chiclayo, Huancayo, Tarapoto, Huaraz

Canal 5: Ica, Huancavelica

Canal 6: Huacho, Trujillo

Canal 7: Tarma, Juliaca

Canal 9: Tacna, Chuquibamba

Canal 11: Pucallpa, Cajamarca, Iquitos

Canal 12: Tumbes

Canal 13: Arequipa.

UHF

Canal 15: Huánuco

Canal 29: Cusco

Canal 47: Puno.

¿En qué canal ver Perú vs. Brasil vía América TV por cable?

Movistar TV: canal 4 (SD) y 704 (HD)

Claro TV: canal 4 (SD) y 504 (HD)

Cablemas: canal 4 (SD) y 110 (HD)

Cable Perú: canal 4

Visión Perú: canal 4

Cable Mundo (Moyobamba): canal 11

Cable Vision (Piura): canal 17

Telecable Smart (Paita): canal 8

Cable Union: canal 7

Best Cable: canal 4

¿Cómo ver Perú vs. Brasil vía América TV por satélite?

DirecTV: canal 194 (SD) y 1194 (HD)

Movistar TV: canal 4 (SD) y 704 (HD)

Claro TV: canal 4 (SD) y 504 (HD).

¿Cómo ver Perú vs. Brasil en ESPN?

ESPN SATÉLITE

Sky

ESPN: Canal 197 (SD)Canal 597 (HD)

ESPN Brasil: Canal 198 (SD)Canal 598 (HD).

Claro TV

SPN Brasil: Canal 70 (SD)Canal 570 (HD)

ESPN: Canal 71 (SD)Canal 571 (HD).

Oi TV

ESPN Brasil: Canal 160 (HD)

ESPN: Canal 161 (HD).

ESPN CABLE

Claro TV

ESPN: Canal 70 (SD)Canal 570 (HD)

ESPN Brasil: Canal 71 (SD)Canal 571 (HD).

Vivo TV

ESPN Brasil: Canal 570 (HD)

ESPN: Canal 571 (HD).

Oi TV

ESPN Brasil: Canal 160 (HD)

ESPN: Canal 161 (HD).

Perú vs. Brasil: posibles alineaciones

Perú: Pedro Gallese; Jhilmar Lora, Miguel Araujo, Luis Abram, Alexander Callens, Marcos López, Yoshimar Yotún, Renato Tapia, Sergio Peña, Christian Cueva y Gianluca Lapadula.

Brasil: Ederson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi, Casemiro, Fred, Paquetá, Firmino, Neymar y Richarlison.

Perú vs. Brasil: últimos enfrentamientos

Brasil 4-0 Perú | Fase de grupos Copa América (17-06-2021)

Perú 2-4 Brasil | Eliminatorias sudamericanas (13-10-2020)

Brasil 0-1 Perú | Amistoso (10-09-2019)

Brasil 3-1 Perú | Final Copa América (07-06-2019)

Perú 0-5 Brasil | Fase de grupos Copa América (22-06-2019)

Perú 0-2 Brasil | Eliminatorias sudamericanas (15-11-2016)

Brasil 0-1 Perú | Copa América (12-06-2016).

