México vs. Nigeria se realizará EN VIVO ONLINE GRATIS HOY desde el United Airlines Field at the Memorial Coliseum, en partido amistoso internacional previo a la Copa Oro 2021. La transmisión va por internet vía TUDN a partir de las 9.30 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos, videos y el minuto a minuto a través de La República Deportes.

El último miércoles, el Tri ganó un amistoso contra Panamá por 3-0, pero ese fue un ensayo para el equipo sub-23 que, bajo el mando del mexicano Jaime Lozano, participará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Después de cumplir este compromiso, Gerardo Martino retomó sus responsabilidades con la selección mayor que se prepara para jugar la Copa Oro.

La gran expectativa del juego ante Nigeria está enfocada en el inminente debut del argentino Rogelio Funes Mori en la delantera azteca . En el último mes, el ‘Mellizo’ recibió su carta de naturalización, fue citado por ‘El Tata’ al Tri y su nombre fue inscrito en la convocatoria definitiva para el torneo de Concacaf.

En medio de la polémica por el llamado del atacante de Monterrey, el técnico argentino explicó que “ahora hay muchos jugadores en ese puesto de centro delantero, unos jóvenes y otros con experiencia, por eso me parece que su presencia jerarquizará la competencia”.

Este será el tercer encuentro amistoso consecutivo para las ‘Súper Águilas’ ; los dos anteriores fueron ante Camerún en Austria, el primero lo perdieron 1-0 y el segundo lo empataron sin goles. Pero para este juego ante México, la selección nigeriana no convocó a sus jugadores habituales; el técnico Gernot Rohr conformó una nómina con 25 futbolistas extraídos de la liga local.

México vs. Nigeria: ficha del partido

México vs. Nigeria Partido amistoso ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 3 de julio ¿Dónde? United Airlines Field de Los Angeles ¿A qué hora? 9.30 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? América TV y América TV GO

México vs. Nigeria: ¿a qué hora ver el partido amistoso?

Perú: 9.30 p. m.

Colombia: 9.30 p. m.

Ecuador: 9.30 p. m.

Estados Unidos: 9.30 p. m. (ET) / 6.30 p. m. (PT)

México: 9.30 p. m.

Costa Rica: 8.30 p. m.

Bolivia: 10.30 p. m.

Paraguay: 10.30 p. m.

Venezuela: 10.30 p. m.

Chile: 10.30 p. m.

Brasil: 11.30 p. m.

Argentina: 11.30 p. m.

Uruguay: 11.30 p. m.

España: 4.30 a. m. (Al día siguiente)

Italia: 4.30 a. m. (Al día siguiente)

Francia: 4.30 a. m. (Al día siguiente)

Alemania: 4.30 a. m. (Al día siguiente).

México vs. Nigeria: ¿en qué canales ver el partido amistoso?

México vs. Nigeria en México: TUDN En Vivo, Blim TV, TUDN, Azteca Deportes En Vivo, Canal 5 Televisa, Azteca 7

México vs. Nigeria en Estados Unidos: TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, TUDN USA, UniMás.

México vs. Nigeria: ¿Qué canal es TUDN?

Satélite:

Sky: Canal 547 (SD) y 1547 (HD)

Star TV: Canal 510.

Cable:

Izzi: Canal 501 (SD) y 890 (HD)

Totalplay: Canal 503.

¿Cómo ver partidos en TUDN?

Para disfrutar del contenido en vivo de TUDN, es necesario tener contratado el servicio de televisión de paga a través de izzi o Blim TV.

México vs. Nigeria EN VIVO: posibles alineaciones del partido amistoso

México : Alfredo Talavera, Luis Rodríguez, Néstor Araujo, Héctor Moreno, Jesús Gallardo, Edson Álvarez, Héctor Herrera, Efraín Álvarez, Hirving Lozano, Rogelio Funes Mori y Jesús Corona. Entrenador : Gerardo Martino.

Nigeria: Ikechukwu Ezenwa, Enyinnaya Kazie, Olisa Ndah, Adekunle Adeleke, Imoh Ubot, Seth Mayi, Samuel Nnoshiri, Anthony Shimaga, Anayo Iwuala, Stephen Jude y Ibrahim Olawoyin Entrenador: Gernot Rohr.

México vs. Nigeria: ¿dónde se juega el partido amistoso? | Mapa

El lugar donde se disputará el partido México vs. Nigeria por partido amistoso internacional es en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum, ubicado en la ciudad de Los Ángeles, estado de California, Estados Unidos.

México vs. Nigeria: ¿Dónde ver el partido amistoso?

Si quieres VER la transmisión del partido por Internet del México vs. Nigeria EN VIVO, La República Deportes realizará un minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes revisar el resumen de goles al finalizar el cotejo.

