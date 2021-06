Lionel Messi ya no pertenece al Barcelona: venció su contrato y quedó como jugador libre

Cuando parecía que lo imposible no iba a suceder, terminó pasando. Lionel Messi terminó su contrato laboral con el FC Barcelona y quedó como jugador libre. Esto último quiere decir que puede firmar por cualquier otro club sin ningún problema. De esta manera culminan los 20 años del capitán con la selección Argentina como trabajador de la institución azulgrana, donde no solo consiguió muchos títulos, sino también convertirse en su figura máxima.

La ruptura entre el rosarino y los culés empezó a inicios de la temporada pasada, cuando Lionel Messi presentó un burofax pidiendo su salida cuando antes . De acuerdo a sus propias palabras, el internacional con la selección Argentina se había sentido engañado por el ese entonces presidente Josep María Bartomeu. Incluso reveló que no se sentía a gusto en el plantel porque no luchaban por cosas importantes.

Sin embargo, el mandamás terminó obligando al argentino a respetar su contrato —que culminó este miércoles 30 de junio—, quien finalmente volvió a la temporada a regañadientes. Durante la actual temporada el FC Barcelona vio un cambio en el timón y Joan Laporta asumió como nuevo presidente institución. Sus primeras palabras fueron que iba a convencer a Messi de renovar su vínculo por varios años más. Pero no lo consiguió.

Esto último no quita que Laporta no haya intentado retenerle, puesto que se filtraron fotos y videos del mandamás junto a Jorge Messi, papá y agente del jugador. Conforme iba avanzando la temporada, la prensa internacional cuestionaba el porqué no se había firmado ninguna renovación. Incluso varios equipos —como el PSG o Manchester City— señalaron a los cuatro vientos que iban a por Messi.

Finalmente, el FC Barcelona y Lionel Messi no llegaron a ningún acuerdo y, en este preciso momento, el argentino es jugador libre por primera vez desde hace 20 años, cuando estampó su firma en 2001.

