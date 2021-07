Lambayeque: academias deportivas del IPD no tienen fecha de reactivación

Debido a la pandemia del coronavirus, las actividades deportivas quedaron suspendidas y con ello se generó un desfase en la preparación y formación de deportistas, el cual ha ingresado a su segundo año. Aunque por el momento el Instituto Peruano del Deporte (IPD) no tiene fecha establecida para la reanudación del estas actividades, en el ámbito privado de la región Lambayeque, varias academias y clubes ya retomaron sus labores.

¿Qué sucede en el IPD? ¿Por qué no se activan deportes como la natación o el atletismo? La presidenta del Consejo Regional del Deporte en la región Lambayeque, Karina Puelles, explica la situación.

“Nuestras academias fueron las primeras en desactivarse y estamos a la expectativa de poder reaperturar, pero nos encontramos a la espera de que la sede central lo apruebe. No tenemos plazos para la reactivación, pues somos una institución presupuestalmente afectada, no contamos con profesores para la academia y de reactivarse habría que iniciar con la convocatoria de docentes y establecer todo el proceso”, señaló la funcionaria.

Como es recuerda, la región Lambayeque ha bajado su nivel de alerta en relación a contagios (de extremo, pasó a muy alto y en la actualidad se encuentra en nivel alto), por lo que la reactivación de clubes y asociaciones deportivas está permitido con los protocolos del caso. Los entrenamientos deben ser individuales o en parejas.

Al respecto, Puelles Roque sostuvo que el IPD está dispuesto a contribuir con las autoridades de turno, como Ministerio Público y Policía Nacional, para priorizar la vigilancia y que se regulen dichas actividades, que en la actualidad se realiza a nivel privado y mayormente con menores de edad en la disciplina de fútbol, con el fin de prevenir contagios.

“La disposición no indica de qué edad a qué edad está permitida la práctica deportiva, lo único que se espera es que cumplan con sus protocolos presentando su plan de vigilancia y prevención COVID-19. Sabemos que no todos están cumpliendo, todos están hábidos de reiniciar sus actividades deportivas. A nosotros nos compete regular cómo están atendiendo a sus usuarios con el fin de prevenir”, indicó.

Prohibición de campeonatos

Karina Puelles aclaró que si bien el tema de entrenamientos está permitido, no ocurre lo mismo con los campeonatos, ya que solo se aprueban las competencias federadas.

“Hasta el momento no están aprobados los campeonatos, solo están autorizados los campeonatos de las federaciones. Nosotros como IPD hemos alertado a las autoridades para poder intervenir y que entiendan que no estamos en una normalidad como para poder reactivarlos. Las actividades de competencia no están aprobadas”, dijo.

En este sentido, dejó en claro que si las federaciones o clubes, debidamente representados y con los protocolos del caso, desean hacer uso de las instalaciones deportivas del IPD, es posible generar el alquiler de las mismas.