Francia vs. Suiza EN VIVO se enfrentan HOY por los octavos de final de la Eurocopa 2020. El escenario para este partido será el Arena Nationala desde las 2.00 p. m. (horario peruano) con transmisión a cargo de DirecTV Sports. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE de este y otros compromisos del certamen, ingresa a La República Deportes, donde podrás encontrar las alineaciones confirmadas de cada equipo, la narración de las mejores jugadas y la recopilación en video de los goles.

Francia vs. Suiza por DirecTV Sports

Narración: Juan Furlanich

Comentarios: Fernando Petrocelli

Francia vs Suiza por DirecTV Sports. Foto: Puntaje Ideal EC/Twitter

Francia vs. Suiza: ficha del partido

Partido Francia vs. Suiza ¿Cuándo juegan? Hoy, lunes 28 de junio ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Arena Nationala ¿En qué canal? DirecTV Sports

¿A qué hora juegan Francia vs. Suiza?

Costa Rica: 1.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Francia: 9.00 p. m.

Aunque parte como favorita para esta llave de cuartos de final, la selección francesa debe mantenerse alerta si no quiere sumarse a otros equipos, como Países Bajos, que fueron sorprendidos en esta Eurocopa 2020. Del otro lado estará la selección suiza, que se esperanza en asestar un nuevo golpe en esta ronda del torneo.

El entrenador Didier Deschamps tendrá que arreglárselas sin Lucas Digne, además de las posibles ausencias de Lucas Hernández, Thomas Lemar y Marcus Thuram, para conformar su oncena titular. Su principal arma ofensiva reside en el delantero Karim Benzema, que viene de convertir un doblete en el último encuentro de la fase de grupos contra Portugal.

En el combinado helvético, la gran victoria por 3-1 sobre Turquía para asegurar la clasificación a esta instancia le devolvió la confianza a un cuadro liderado por Xherdan Shaqiri, quien convirtió un doblete y es el artillero suizo en este certamen.

Francia y Suiza se han enfrentado en dos ocasiones por la Eurocopa, con saldo de un triunfo y un empate a favor de los galos. En el historial reciente entre ambos, el conjunto suizo no sabe lo que es vencer a su rival desde un amistoso disputado en 1992.

Francia vs. Suiza: alineaciones probables

Francia: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernández; Kante, Pogba, Tolisso; Griezmann; Mbappé, Benzema.

DT: Didier Deschamps.

Suiza: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Xhaka, Freuler, Zuber; Shaqiri; Embolo, Seferovic.

DT: Vladimir Petković.

Estadio: Arena Nationala.

¿Qué canal transmite Francia vs. Suiza?

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: Canais Globo, NOW NET e Claro, SporTV

Chile: TNT Sports 3, DIRECTV Sports Chile, TNT Sports HD, Estadio TNT Sports, TNT Sports Go, TNT Sports 2, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, Win Sports+, DIRECTV Play Deportes, Win Sports Online

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

México: Sky Sports

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Estados Unidos: Prende TV, ESPN

España: Telecinco, Mitele.es, ZDF.

¿Dónde ver Francia vs. Suiza por DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver Francia vs. Suiza ONLINE?

Si no quieres perderte la transmisión por internet del partido Francia vs. Suiza, puedes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming donde puedes acceder a la programación de DirecTV Sports. En caso de que no cuentes con el mismo, tienes la opción de mantenerte informado sobre el minuto a minuto, con el marcador actualizado y la recopilación en video de las mejores jugadas y goles a través de La República Deportes.

¿Dónde juegan Francia vs. Suiza?

El escenario para el partido Francia vs. Suiza será el Arena Nationala, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Bucarest. Este estadio es el más importante de Rumania y acoge los duelos como local de su selección nacional.

Francia, últimos partidos

Portugal 2-2 Francia | 23.06.21

Hungría 1-1 Francia | 19.06.21

Francia 1-0 Alemania | 15.06.21.

Suiza, últimos partidos

Suiza 3-1 Turquía | 20.06.21

Italia 3-0 Suiza | 16.06.21

Gales 1-1 Suiza | 12.06.21.

