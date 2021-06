VER Países Bajos vs. República Checa EN VIVO ONLINE este domingo 27 de junio por los octavos de final de la Eurocopa 2021. Este apasionante cotejo se llevará a cabo desde las 11.00 a. m. (hora peruana) en el Puskas Arena, ubicado en Budapest. Además, contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de DirecTV Sports para Sudamérica y América TV en señal abierta.

También podrás seguir el minuto a minuto en la web de La República Deportes. En esta nota no solo encontrarás todas las incidencias del compromiso por la Eurocopa 2021, sino también las alineaciones confirmadas, goles y mejores jugadas.

Países Bajos consiguió su pase a los octavos de final tras derrotar a las tres selecciones con las que compartía grupo. En primera instancia venció a Ucrania (3-2), luego a Austria (2-0) y por último, a Macedonia del Norte (3-0). Puntaje perfecto para el conjunto que dirige Frank de Boer.

Por otra parte, en República Checa saben que deben hacer un partido perfecto para pasar de ronda. “Hemos analizado todos los partidos de Holanda y tuvieron unas 30 ocasiones. Simplemente tenemos que defender de forma eficaz y responsable como equipo”, sostuvo el entrenador Jaroslav Šilhavý.

¿Cuándo y a qué hora juegan Países Bajos vs. República Checa?

Países Bajos y República Checa se enfrentarán por los octavos de final de la Eurocopa 2021 este domingo 27 de junio, en el Puskás Arena (Budapest) desde las 11.00 a. m. (hora peruana).

Colombia: 11.00 a. m.

Ecuador: 11.00 a. m.

México: 11.00 a. m.

Perú: 11.00 a. m.

Bolivia: 12.00 p. m.

Chile: 12.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 12.00 p. m.

Paraguay: 12.00 p. m.

Venezuela: 12.00 p. m.

Argentina: 1.00 p. m.

Brasil: 1.00 p. m.

Uruguay: 1.00 p. m.

¿En qué canal ver Países Bajos vs. República Checa?

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes, TNT Sports

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: SporTV, NOW NET e Claro, Canais Globo

Chile: TNT Sports Go, DIRECTV Sports Chile, TNT Sports 3, TNT Sports 2, TNT Sports HD, Estadio TNT Sports, DIRECTV Play Deportes

Colombia: Win Sports+, Win Sports Online, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Costa Rica: Sky HD

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

México: Sky Sports, TUDN, Canal 5

Perú: DIRECTV Sports Peru, América Televisión, América TVGO, DIRECTV Play Deportes

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Estados Unidos: Prende, ESPN

España: Cuatro, Mitele.es, ZDF.

¿Dónde ver Países Bajos vs. República Checa vía DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver ONLINE Países Bajos vs. República Checa por DirecTV Sports?

En caso de que quieras seguir por internet la transmisión del partido Países Bajos vs. República Checa, puedes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV donde podrás encontrar la programación de DirecTV Sports. También tienes la opción de descargar la aplicación DirecTV Sports App para disfrutar del cotejo a través de tu teléfono móvil.

¿Cuánto cuesta DirecTV GO?

Para que no te pierdas el partido Países Bajos vs. República Checa, puedes acceder a DirecTV GO por medio de una PC, laptop o Smart TV de forma gratuita con tu número de cliente de DirecTV. Si no tienes contratado este servicio de televisión por satélite, puedes suscribirte al plan básico por un costo de 39 soles mensuales, o al plan completo por 65 soles al mes. Ambos cuentan con un periodo de prueba gratis por siete días.

¿Cómo ver América TV EN VIVO?

América TV se puede ver en el canal 4 de la televisión por señal abierta en Lima y algunas otras ciudades del Perú. De acuerdo a la frecuencia de tu servicio de TV, deberás sintonizar los siguientes canales para ver el partido.

TDT

Canal 4.1 (HD): Lima, Callao, Chiclayo y Huancayo

Canal 4.2 (SD): Lima y Callao

Canal 2.1 (HD): Piura

Canal 6.1 (HD): Trujillo y Cusco

Canal 13.1 (HD): Arequipa.

VHF

Canal 2: Chimbote, Piura

Canal 4: Lima, Ayacucho, Chiclayo, Huancayo, Tarapoto, Huaraz

Canal 5: Ica, Huancavelica

Canal 6: Huacho, Trujillo

Canal 7: Tarma, Juliaca

Canal 9: Tacna, Chuquibamba

Canal 11: Pucallpa, Cajamarca, Iquitos

Canal 12: Tumbes

Canal 13: Arequipa.

UHF

Canal 15: Huánuco

Canal 29: Cusco

Canal 47: Puno.

¿Cómo ver Países Bajos vs República Checa ONLINE vía América TV?

Si quieres ver el Países Bajos vs. República Checa por internet, puedes sintonizar la señal de América TV vía América TV GO, servicio exclusivo que te ofrece la programación en vivo de este canal, así como varios otros contenidos de video bajo demanda. Puedes descargarlo en Google Play o App Store para verlo en dispositivos móviles con sistema operativo Android y iOS.

Países Bajos vs. República Checa EN VIVO: posibles alineaciones

Países Bajos: Stekelenburg; Van Aanholt, Blind, De Vrij, De Ligt, Dumfries; De Roon, F. De Jong, Weghorst; Wijnaldum, y Memphis Depay.

DT. Frank de Boer

República Checa: Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Kaderavek; Holes, Soucek; Masopust, Darida, Jankto; Schick.

DT. Jaroslav Šilhavý.

