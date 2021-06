Raúl Ruidíaz hace crecer su cuenta goleadora. El delantero peruano marcó el primer gol para su equipo, Seattle Sounders, que se enfrenta por la Major League Soccer al Vancouver Whitecaps. A los 39 minutos de juego, el jugador recibió un pase en el área chica y definió con zurda para poner el 1-0 parcial. Ruidíaz acumula tres partidos consecutivos marcando.

Las registros de Raúl Ruidíaz en Estados Unidos son destacados. Lleva, hasta el momento, nueve goles en su cuenta personal en la presente temporada. Y desde su llegada, en junio del 2018, acumula 51 goles.

A continuación, mira el gol de Raúl Ruidíaz al Vancouver Whitecaps (video: TSN)

Como se sabe, Raúl Ruidíaz no fue convocado por Ricardo Gareca para disputar la Copa América con la selección peruana. A pesar de haber acompañado al entrenador argentino durante casi todo su proceso, el delantero fue reemplazado por los flamantes refuerzos del extranjero, tales como Gianluca Lapadula y Santiago Ormeño, así como por otros delanteros del torneo local.

Sobre la no convocatoria a Ruidíaz, su entrenador en Seattle Sounders manifestó: “Para nosotros, este descanso es conveniente en cierto sentido, pero inconveniente en otros”. Mientras que Cristian Roldán, compañero de club, dijo: “Cuando no te llaman a la selección nacional, casi ves que aumenta el nivel de juego. Lo he visto en el entrenamiento de Raúl. Pero espero que ese sea el caso en los partidos”.

