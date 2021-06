Perú vs. Ecuador ONLINE Y EN VIVO se enfrentarán este miércoles 23 de junio por la cuarta fecha del Grupo B de la Copa América 2021. El duelo entre la Blanquirroja y el Tri pactado para las 4.00 p. m. (hora peruana) se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de América TV para la región peruana y América TV Go vía internet gratis.

Pero no te preocupes, si no tienes las herramientas para sintonizar el compromiso entre Perú vs. Ecuador EN DIRECTO, puedes conectarte a la web de La República Deportes. En esta nota no solo encontrarás el minuto a minuto, sino también todas las incidencias del partido por Copa América 2021 .

La selección nacional celebrando el triunfo obtenido ante Colombia. Foto: Selección Peruana de Fútbol/Twitter

La selección peruana llega motivada a este duelo tras imponerse por 2-1 a los cafeteros en la tercera jornada de esta competición. Los dirigidos por Ricardo Gareca supieron sacar un partido complicado y sumaron sus primeros tres puntos. En la previa de este cotejo, el estratega argentino señaló que el combinado nacional solo tiene que pensar en ganar, y no en su rival.

“ Perú tiene que pensar en ganar. El grupo está muy parejo y todos tienen chances . Sacando a Brasil, todos estamos peleando. Y solo hay que pensar en ganar”, comenzó declarando el popular ‘Tigre’.

En esa misma línea, habló sobre cuál será la postura que tomará Perú ante Ecuador. “Si bien hay estrategias y uno cree en eso, después también hay una propuesta que para nosotros es importante respaldar. Luego está el desarrollo del juego, donde uno piensa una cosa y ocurre otra cosa en el campo de juego. Y eso es porque enfrentamos a grandes selecciones. En nuestro caso lo más importante es respetar nuestra idea futbolística”, expresó.

Por otro lado, el entrenador de la selección ecuatoriana, Gustavo Alfaro, destacó que los dirigidos por Ricardo Gareca tienen mucho mayor experiencia que ellos por haber disputado varios partidos juntos.

“Sabemos que van a salir a manejar los partidos, porque tienen mucho tiempo (trabajando). No hay que olvidarse que vienen de ser finalistas de la última Copa América con Brasil, más allá de que les tocó un mal arranque de eliminatorias, están en un proceso de recuperación”, declaró en rueda de prensa.

Alfaro también tuvo palabras de elogios para el ‘Tigre’, a quien consideró como un entrenador capaz. “Tienen un técnico muy bueno y capaz como Ricardo Gareca, que sabe manejar muy bien ese tipo de cosas. Confío plenamente en lo que somos nosotros, de las capacidades que tienen de mitad de cancha para adelante, del manejo, de cómo dominan las situaciones, en todo lo que han hecho en partidos de eliminatorias”, agregó.

¿Cuándo juegan Perú vs. Ecuador 2021?

El duelo entre Perú vs. Ecuador por la cuarta fecha del Grupo B de la Copa América 2021 se llevará a cabo este miércoles 23 de junio en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico (Goiania).

¿A qué hora juegan Perú vs. Ecuador por Copa América 2021?

México: 4.00 p. m.

Perú: 4.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

Bolivia: 5.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

¿Qué canales transmitirán el Perú vs. Ecuador por Copa América 2021?

Argentina: DIRECTV Play Deportes, TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: Fox Sports App, FOX Sports 1 Brasil, NOW NET e Claro, Fox Sports Web

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Paraguay: Tigo Sports Paraguay

Perú: DIRECTV Play Deportes, América TVGO, América Televisión, DIRECTV Sports Peru

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela.

¿Qué canal es América TV?

América TV se puede ver en el canal 4 de la televisión por señal abierta en Lima y algunas otras ciudades del Perú. De acuerdo a la frecuencia de tu servicio de TV, deberás sintonizar los siguientes canales para ver el partido Perú vs. Brasil:

TDT

Canal 4.1 (HD): Lima, Callao, Chiclayo y Huancayo

Canal 4.2 (SD): Lima y Callao

Canal 2.1 (HD): Piura

Canal 6.1 (HD): Trujillo y Cusco

Canal 13.1 (HD): Arequipa.

VHF

Canal 2: Chimbote, Piura

Canal 4: Lima, Ayacucho, Chiclayo, Huancayo, Tarapoto, Huaraz

Canal 5: Ica, Huancavelica

Canal 6: Huacho, Trujillo

Canal 7: Tarma, Juliaca

Canal 9: Tacna, Chuquibamba

Canal 11: Pucallpa, Cajamarca, Iquitos

Canal 12: Tumbes

Canal 13: Arequipa.

UHF

Canal 15: Huánuco

Canal 29: Cusco

Canal 47: Puno.

¿Cómo ver Perú vs. Ecuador ONLINE vía América TV?

Si quieres ver el Perú vs. Ecuador por internet, puedes sintonizar la señal de América TV vía América TV GO, servicio exclusivo que te ofrece la programación en vivo de este canal, así como varios otros contenidos de video bajo demanda. Puedes descargarlo en Google Play o App Store para verlo en dispositivos móviles con sistema operativo Android y iOS.

¿Cuánto cuesta América TV GO?

El plan básico de América TV GO, que solo incluye la transmisión en vivo de la programación de América TV, no tiene costo alguno. Para acceder al mismo, debes registrarte en la página web del servicio con tus datos personales y un correo electrónico.

En caso quieras contar con mayores beneficios, como más contenidos disponibles o la reproducción de hasta en tres dispositivos diferentes, puedes contratar el plan mensual a un costo de 9,90 soles o el plan anual por un precio de 89,90 soles.

¿Cuál es la programación de América TV GO?

Además de la programación regular de América TV, que incluye partidos de la Copa América 2021 y la Eurocopa 2021, puedes ver telenovelas, series, noticieros, películas peruanas, producciones coreanas y muchos otros programas que hayan sido emitidos por la señal de dicho canal.

¿Cómo ver América TV en cable o satélite?

Satélite

DirecTV: Canal 194 (SD/HD), canal 1194 (HD)

Movistar TV: Canal 104 (SD, canal 804 (HD)

Claro TV: Canal 4 (SD), canal 1004 (HD).

Cable

Movistar TV: Canal 4 (SD, canal 704 (HD)

Claro TV: Canal 4 (SD, canal 504 (HD).

