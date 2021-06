Perú vs. Ecuador: DT Alfaro señaló que la Bicolor es la última finalista de Copa América

La última vez que se enfrentaron, la selección peruana salió airosa de su visita a la altura de Quito . Los dirigidos por Ricardo Gareca lograron imponerse por 2-1 ante Ecuador, por eliminatorias; sin embargo, el duelo de este miércoles 23 de junio será completamente diferente.

En la previa del previa del partido por Copa América, el estratega ecuatoriano, Gustavo Alfaro, destacó la experiencia del combinado nacional. “Sabe manejar los tiempos, es un equipo que tiene mucha experiencia y se lo dije a los jugadores. He analizado el último once de Perú y el último once de Ecuador, ellos tienen 495 partidos oficiales de jugadores, lo que da un promedio de 44 o 45 por futbolista, contra 191 de Ecuador, que da 17 por cada uno”, empezó declarando.

El exentrenador de Boca Juniors siguió alabando el recorrido de los seleccionados peruanos. “Para estar en el promedio de experiencia de los jugadores peruanos, nosotros necesitamos jugar 24 partidos más oficiales. Una eliminatoria completa más dos Copa América; esa es la diferencia entre ambos”, continuó.

“Sabemos que van a salir a manejar los partidos, porque tienen mucho tiempo (trabajando). No hay que olvidarse que vienen de ser finalistas de la última Copa América con Brasil , más allá de que les tocó un mal arranque de eliminatorias, están en un proceso de recuperación”, añadió.

Alfaro también tuvo palabras de elogios para el ‘Tigre’, a quien consideró como un entrenador capaz. “Tienen un técnico muy bueno y capaz como Ricardo Gareca, que sabe manejar muy bien ese tipo de cosas. Confío plenamente en lo que somos nosotros, de las capacidades que tienen de mitad de cancha para adelante, del manejo, de cómo dominan las situaciones, en todo lo que han hecho en partidos de eliminatorias”, agregó.

Finalmente aseguró que los jugadores de Ecuador deberán “estar tranquilos, pacientes y concretos, confiando en los que somos, porque sabemos que estamos preparados, respetando a todos los rivales, para poder ganarle a cualquiera”.

