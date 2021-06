Inglaterra vs. República Checa EN VIVO Y ONLINE se enfrentan este martes 22 de junio por la tercera jornada del Grupo D de la Eurocopa 2021. El duelo se jugará desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Wembley, Inglaterra, y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de DirecTV Sports para toda Sudamérica. Por otro lado, en la web de La República encontrarás el minuto a minuto de este apasionante encuentro .

Tras empatar con Escocia, Inglaterra tiene la misión de conseguir la victoria ante República Checa para avanzar a los octavos de final de la Eurocopa, mismo objetivo de su rival de turno, pues ambos tienen cuatro puntos.

El que salga vencedor de este compromiso se medirá ante el segundo del Grupo F; es decir, ante Portugal, Alemania o Francia. En caso Inglaterra o República Checa culminen en el segundo lugar (siempre y cuando no gane Escocia a Croacia), se enfrentarán al segundo del Grupo E, en estos momentos Eslovaquia, pero con chances de que sea España, Polonia o Suecia.

Inglaterra vs. República Checa: ¿cuándo y dónde juegan?

El duelo entre Inglaterra vs. República Checa se llevará a cabo este martes 22 de junio en el Estadio Wembley.

¿A qué hora juegan Inglaterra vs. República Checa?

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

¿En qué canal ver Inglaterra vs. República Checa?

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, TNT Sports, DIRECTV Play Deportes

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: NOW NET e Claro, Canais Globo, SporTV

Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile, TNT Sports Go, Estadio TNT Sports

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, Win Sports+, Win Sports Online, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Perú

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes.

¿Qué canal es DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

Inglaterra vs. República Checa: posibles alineaciones

Inglaterra: Pickford, Tripper, Mings, Stones, Walker, Rice, Phillips, Mount, Sancho, Kane y Foden.

República Checa: Vaclik, Boril, Celustka, Kalas, Coufal, Soucek, Holes, Darida, Jankto, Masopust y Schick.

