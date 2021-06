En una entrevista concedida al diario La Vanguardia para brindar un balance de sus primeros 100 días como presidente del FC Barcelona, Joan Laporta señaló que ha encontrado al club azulgrana “peor de lo que esperaba” debido a una irregular situación en los contratos realizados por la administración anterior.

“Me he encontrado al club peor de lo que me esperaba, y eso que ya me lo esperaba en una situación muy complicada. Se explicará todo, porque si no, nos convertiríamos en cómplices. Siempre aparecen los mismos en los contratos. Hay cosas que se han de explicar y voy a pedirle a la anterior junta que lo haga”, declaró el directivo.

Laporta agregó que tendrá que “hacer malabarismos” para poder sostener una plantilla con “salarios desfasados”. En cuanto a los traspasos para la próxima temporada, refirió que las incorporaciones aún no están cerradas, pero que sí ve difícil poder vender en este mercado de pases.

La primera gestión de Laporta ha sido una de las más exitosas en la historia del Barcelona. Foto: AFP

”En cuanto a las ventas, desgraciadamente habrá pocas (pero) llegarán tres o cuatro fichajes más. Estamos creando un equipo muy competitivo. Vamos a competir para ganar la Champions”, manifestó.

Laporta habla sobre renovación de Messi

Laporta también se pronunció acerca de la negociación con Lionel Messi para la renovación de su contrato: “Queremos que Messi firme por dos años. Agüero está ayudando: le está repitiendo todos los días que se quede y firme ya”. Además, mostró su preocupación por una posible interferencia para inscribir al jugador si este llega a extender su vínculo con el equipo.

“En la liga española hay un ‘fair play’ financiero mucho más riguroso que en otras ligas. Espero que todos pongamos sentido común y nos puedan permitir, en el caso de que lleguemos a un acuerdo definitivo, inscribir a Leo”, finalizó el mandamás azulgrana.

Con información de EFE

