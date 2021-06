¿Quién podría ser el entrenador de la selección peruana ante una eventual salida de Ricardo Gareca? Aunque esta pregunta admite muchas respuestas razonables, en las últimas semanas, un nombre se ha elevado por encima del resto: Juan Reynoso. El DT realizó una campaña exitosa en la Liga MX con Cruz Azul y se convirtió en la principal opción para muchos.

Sin embargo, el estratega ha dejado claro en múltiples ocasiones que no pretende ser el relevo del ‘Tigre’. Pese a esto, en la mayor parte de las entrevistas se le sigue consultado por dicha posibilidad. En esta ocasión, el propio entrenador decidió expresar sus intenciones de la forma más explícita posible.

“En el fútbol no todo se planea, yo no me imaginaba cuando llegué a Puebla que luego iba a pasar a Cruz Azul y se iba a dar todo como se dio. Puede pasar. pero dirigir a la selección peruana... Si fuera algo que yo pueda planear, creo que me veo más lejos que cerca”, explicó Reynoso a RPP.

Luego, el DT de la Máquina respondió si es que había pensado en dar el gran salto a Europa. “Quisiera consolidarme aquí unos años más. Sobre Europa y la posibilidad de dirigir ahí, en realidad me han invitado para dar charlas donde han estado entrenadores de élite o a capacitar a técnicos, pero no era lo mío”, dijo.

El entrenador peruano recalcó que de momento no piensa abandonar México; no obstante, dejó abierta la posibilidad de migrar al ’Viejo continente’ en un mediano plazo.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.