Selección peruana: Cueva de dudas

Perú entrenó en Brasil literalmente bajó una burbuja. En medio de cuidados de bioseguridad por la pandemia y alejado de la ola de críticas que caen sobre Christian Cueva luego de protagonizar, una vez más, imágenes difundidas en un programa de espectáculos donde se le ve bebiendo cerveza supuestamente el último fin de semana y sin usar mascarilla.

Durante los trabajos en el campo auxiliar del estadio Nilton Santos en Río de Janeiro, pensando en el debut ante Brasil, Gareca no paró un equipo, a diferencia de lo que hizo los días previos al viaje. Y es que el último sábado, el ‘Tigre’ apostó por mantener el once titular que derrotó a Ecuador en Quito, con el único cambio de Aldo Corzo por Luis Advíncula, quien fue liberado de la selección para pelear el ascenso con el Rayo Vallecano en España. Sin embargo, ya difundidas las imágenes de ‘Aladino’, el estratega argentino decidió el ingreso de Luis Iberico en su lugar horas antes de que la Bicolor enrumbe a la Copa América.

Gareca intenta que nada dañe el ambiente, la interna de su equipo, a días del debut. Es por ello que antes de hacer un partido de práctica decidió trabajar la pelota parada y en espacio reducido. ¿El once? Lo tendrá que decidir en las próximas horas bajo un gran dilema. Alinear a Cueva, pese al nuevo escándalo desatado y del cuál se dice el jugador pidió disculpas luego de que todo se hiciera público, o echar mano a la banca, darle la oportunidad a Iberico y ser consecuente con el cambio que fomentó con esta convocatoria.

Lo cierto es que el volante entrenó a la par de sus demás compañeros y según se pudo conocer, de no mediar inconvenientes a último momento, será titular mañana (7 p.m.) ante el equipo de Tite. Y es que no es para nadie un secreto que el comando técnico no cuenta con muchas alternativas en su posición.

Si bien ayer no hubo un once, todo parece indicar que el equipo blanquirrojo para el debut sería con Gallese; Corzo, Ramos, Abram, López; Yotún, Tapia, Peña, Cueva, Carrillo, Lapadula.

López: “Gareca siempre me da confianza”

Marcos López, quien sería titular ante Brasil en lugar de Miguel Trauco, resaltó la comunicación con Gareca. “Siempre me trata de dar confianza, más allá de que pueda fallar o no. Eso es fundamental para que cualquier jugador. Hay que seguir trabajando para la Copa América. Nadie nos regala nada y tratamos de ser once soldados dentro del campo para defender el país”, señaló.

El argentino Patricio Loustau será el árbitro del Perú-Brasil.

Postales

Unidos. La FPF publicó a través de sus redes sociales la foto oficial que se tomó la delegación peruana que viajó a Brasil para afrontar la Copa América. Foto: FPF

¿Herido? Santiago Ormeño realizó trabajo diferenciado, no está al 100% físicamente. Foto: FPF

Feliz. Lapadula durante el entrenamiento en Río de Janeiro. Listo para jugar. Foto: FPF

