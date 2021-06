Copa América: Lionel Messi confesó que les faltó tranquilidad para manejar el partido

Argentina y Chile empataron a uno en la primera fecha del Grupo A de la Copa América 2021. Lionel Messi, autor del gol de la Albiceleste, sostuvo que la igualdad favoreció a la Roja y que les faltó tranquilidad para manejar la ventaja.

“Creo que les favoreció a ellos empatarnos, no pudimos tenerla como esperábamos tras estar en ventaja, algo que ellos sí hicieron. Nos faltó tranquilidad y se nos complicó el partido”, declaró el futbolista del FC Barcelona al término del duelo.

En esa misma línea, el capitán de la selección argentina resaltó que no pudieron realizar su fútbol debido al mal estado de la cancha . “Cuando nos pusimos en ventaja, no la pudimos tener. La cancha no ayudó, pero nos faltó tener el control de la pelota, cosa que sí hicieron ellos cuando anotaron. El penal no lo pude ver, pero cambia todo rotundamente”, añadió.

Por último, se refirió a Uruguay, rival al que enfrentará este viernes 18 por la segunda jornada de la Copa América 2021 en el Estadio Nacional de Brasilia. “Era importante empezar ganando, jugamos contra un rival muy difícil. Ahora nos toca Uruguay que también es complicado, ahora nos toca seguir”, culminó Lionel Messi.

Revive el gol de Messi

El encargado de anotar el gol de la Albiceleste fue el capitán Lionel Messi con un soberbio remate de tiro libre ante el cual poco pudo hacer el portero Claudio Bravo.

El delantero del FC Barcelona eligió el palo derecho del arco chileno para dirigir un potente zurdazo que el guardameta mapocho alcanzó a tocar, pero no con la fuerza suficiente como para desviar su trayectoria.