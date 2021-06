Partidos de HOY 12 de junio de 2021 EN VIVO ONLINE, de las diversas ligas del mundo. Aquí podrás conocer qué equipos juegan hoy, a qué hora y en qué canal podrás ver la transmisión. Sigue la transmisión de todos los partidos por La República Deportes a través del minuto a minuto.

Partidos de hoy 11 de junio de 2021

En esta jornada del sábado 12 de junio de 2021 el partido más importante es el choque inaugural entre Bélgica vs. Rusia, Gales vs. Suiza y Gales vs. Suiza quienes se medirán por la primera fase de la Eurocopa que inició el viernes 11 de junio. Sigue todos los partidos a través de La República Deportes.

Partidos de hoy: Eurocopa

8:00 Gales vs. Suiza

11:00 Dinamarca vs. Finlandia

14:00 Bélgica vs. Rusia

Partidos de hoy: Clasificatorias a Qatar 2022

15:00 St. Kitts and Nevis vs. El Salvador

16:00 Haití vs. Canadá

18:05 Panamá vs. Curazao

Partidos de hoy: Amistosos

13:00 México Sub-23 vs. Australia Sub-23

14:00 Marruecos vs. Burkina Faso

18:30 México vs. Honduras

Partidos de hoy: Brasileirão

17:00 Santos vs. Juventude

17:00 Palmeiras vs. Corinthians

Partidos de hoy: Primera División de Uruguay

13:00 River Plate vs. Progreso

15:15 Cerrito vs. Plaza Colonia

18:15 Peñarol vs. Rentistas

Partidos de hoy: Primera División de Venezuela

16:00 Deportivo La Guaira vs. Academia Puerto Cabello

18:15 Deportivo Táchira vs. Zulia

¿Qué canales transmitirán los partidos de hoy 12 de junio de 2021?

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy 12 de junio de 2021 solo deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.