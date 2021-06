Juan Reynoso: “Antes de que yo llegue, Cruz Azul era Yoshimar Yotún y diez más”

Juan Máximo Reynoso no es de brindar muchas entrevistas; sin embargo, cuando lo hace, deja frases que quedan para el recuerdo. En esta oportunidad, el entrenador peruano, que logró el histórico campeonato con Cruz Azul tras más de 20 años, habló sobre la importancia de Yoshimar Yotún en la Máquina Cementera .

En diálogo exclusivo con Gol Perú, el exentrenador de Universitario de Deportes resaltó el trabajo del volante de la Blanquirroja, a quien consideró como una persona “madura” y que entendió su rol en la cancha. “Yoshimar Yotún entró muy bien en la final. Con carácter y calidad. En el pasado teníamos una relación normal, ni bien ni mal. Ahora cambiaron las cosas. Lo vi maduro y yo también maduré. Entendió su rol”, declaró el estratega de 51 años.

En esa misma línea, el popular ‘Cabezón’ aseveró que antes de su llegada, Yotún era el líder absoluto de la Máquina Cementera . “Antes de que yo llegue, Cruz Azul era Yoshimar Yotún y diez más. Es un crack y está volviendo a su mejor versión. Espero que se quede”, añadió.

Por otra parte, Juan Reynoso reveló que no se sentían favoritos en el inicio del Torneo Guard1anes; no obstante, esto cambió tras un partido de Concachampions. “No éramos favoritos a ganar la Liga MX. Mis cercanos me decían que podíamos meternos a la liguilla y luego pensar a futuro. Luego del partido con Toronto supe que sí se podía, nos conocíamos más como equipo”, culminó.

