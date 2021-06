¿Dice adiós a la Juventus? Se presenta un nuevo indicio de la salida de Cristiano Ronaldo

Desde el final de temporada se viene comentando sobre la posible salida de Cristiano Ronaldo de la Juventus. Medios italianos han indicado que el portugués ya tendría decidido dejar Turín tras la pobre temporada del equipo. A estas insinuaciones se suma ahora una pista: Jeep, principal sponsor de la Vecchia Signora, no incluyó al goleador luso en un anuncio. Antes de esto, Ronaldo, como figura principal del equipo, había aparecido siempre en la publicidad.

El diario Tuttosport, que fue el que señaló esta incidencia, aseguró que la Juventus ya gestiona un plan de resguardo en caso de que Cristiano decida partir. Con la ventaja de que aún le queda al delantero un año de contrato, los de Turín esperan poder hacer una negociación de intercambio. Según el medio italiano, existe la posibilidad de que el trueque se haga con el París Saint-Germain por Mauro Icardi.

También suena como posible opción el Manchester United; no obstante, el equipo inglés no cuenta con el presupuesto para asumir el alto costo de la operación. La única posibilidad de Los Diablos Rojos es poner sobre la mesa a Paul Pogba, uno de sus jugadores con los salarios más altos. Hacer esto ayudaría a amortiguar la inversión para adquirir a Ronaldo; sin embargo, por el lado de la Juve no se encuentran muy interesados en el mediocampista de los rojos.

Georgina dice “¡Se queda!”

Hace unos días, Georgina Rodríguez, novia de Cristiano Ronaldo, fue consultada por unos transeúntes en las calles de Madrid si es que el delantero portugués se quedaría en la Juventus o, por otro lado, ya había decidido irse. La modelo, sin pensarlo mucho, respondió mientras se alejaba: “¡Se queda!”.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.