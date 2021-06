Argentina va a la Copa América: AFA ratificó la presencia del equipo albiceleste en Brasil

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó este domingo la participación de su selección en la próxima Copa América que se disputará en Brasil. En un principio, la Albiceleste iba a ser coanfitriona del certamen, pero debido a la crisis que atraviesa el país optó por renuncias a dicha responsabilidad. Se especulaba que también podría dar un paso al costado en la participación, pero con este mensaje queda zanjado el tema.

“La Selección Argentina confirma su participación en la Copa América 2021, tal lo refleja su espíritu deportivo a lo largo de toda la historia”, empezó el comunicado publicado por la máxima entidad del fútbol de ese país.

Luego continuó: “Con un esfuerzo enorme de la Asociación del Fútbol Argentino, que puso a disposición todas las herramientas necesarias para poder garantizar cada uno de los cuidados específicos solicitados en este difícil momento que atravesamos, la Selección Nacional, viajará a Brasil para disputar el certamen continental”.

La Copa preocupa a los jugadores

El pasado viernes, tras el encuentro contra Brasil por la séptima fecha de las eliminatorias, Robert Arboleda, jugador de la selección de Ecuador, reveló que los capitanes de algunos equipos están conversando sobre la Copa América. Según explicó, el diálogo surgió a raíz de la preocupación de muchos por la crisis sanitaria que atraviesa el Brasil, país que será sede del torneo.

“En el mundo, todo está muy difícil por el COVID-19, pero nosotros no tenemos mucho de qué hablar. Los que están conversando son los capitanes y el nuestro lo está haciendo”, dijo.

Acto seguido, añadió: “Es difícil, no solo para los jugadores, sino para la industria en general. Mucha gente está muriendo por esto. No sabemos si cuando lleguemos a un hotel habrá alguien con COVID-19 y pueda transmitirlo a alguno de nosotros y nosotros a otros jugadores. Me parece que FIFA y Conmebol tienen que dar una versión para ver cómo se saca adelante la Copa América”.

