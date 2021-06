Claudio Puelles: “Quiero que en Perú sepan que tienen en mí a un buen representante”

Claudio Puelles tuvo que esperar casi dos años para volver al octágono de UFC, sin embargo, la paciencia trajo sus frutos. ‘El Niño’ abrirá el UFC Fight Night de este sábado 5 de mayo enfrentando al estadounidense Jordan Leavitt. La República pudo conversar con el peleador peruano en la previa del encuentro y comentó sobre su preparación y la estrategia que seguirá para conseguir su tercer triunfo consecutivo en la empresa más grande de MMA del mundo.

¿Cómo te sientes a dos días de la pelea?

Estoy tranquilo, ya falta poco para la pelea. Participar en un Fight Night es una experiencia súper chévere, super emocionante, pero detrás de ello hay varias semanas de preparación. Ya acabó el campamento, se viene el pesaje y, bueno, a esperar la hora de la pelea.

¿Dónde hiciste tu preparación?

Estoy desde febrero en Florida en un gran gimnasio que tiene un montón de campeones, un montón de peleadores. La verdad, no podía estar en un mejor lugar, realmente.

¿Has tenido problemas con el peso?

El pesaje del viernes es en la mañana, así que ya estoy en lo último, me falta un poco y mañana seguro ya estaré en el peso.

¿Cómo sientes volver a pelear luego de tanto tiempo?

Medio fastidiado realmente, yo quería pelear en 2020. A pesar de que estaba en Perú entrenando con pocos compañeros, igual estuve pidiendo pelea todo el año. Cuando llegué a Estados Unidos, a la semana me dieron la pelea. Cuando me dijeron para junio me pareció mucho tiempo, pero finalmente llegó la hora, después de tantos meses. Y el sábado podremos demostrar cuánto han mejorado mis habilidades.

¿Afectó la para tan prolongada?

Realmente, no es la primera vez que me pasa, no es algo que me sorprenda. De hecho, uno quiere pelear seguido, te sientes más cómodo, sientes que tienes más continuidad. Pero, si me tocó, qué puedo hacer. No voy a quejarme ni decir que no estoy preparado cuando sí lo estoy. Solo me queda esperar, entrar y hacer lo mío.

¿Qué sabes de tu rival, Jordan Leavitt?

Es un buen atleta, es un grappler explosivo, pero no tiene buenos fundamentos, ni en el striking ni en el suelo, aunque sí es peligroso. Yo espero siempre estar atento, no se pueden cometer muchos errores. Yo estoy entrando bien sólido, enfocado justamente en los fundamentos, que es lo que le falta, yo puedo pelear en cualquier zona, arriba o abajo.

¿Hay una sensación distinta al pelear en Las Vegas por primera vez?

Si fuera con público en la arena, sería distinto, pero como es en el APEX, se siente más o menos como en ‘The Ultimate Fighter’, porque es un sitio cerrado, con una jaula, algo que recuerdo como si hubiera sido ayer.

¿Tiene sus beneficios pelear sin público?

Totalmente, en el Apex hay luces y la presentación, pero no es lo mismo que pelear en una arena con 15.000 o 20.000 personas, entonces no hay tantos nervios, se siente más como un sparring oficial.

¿Firmaste un nuevo contrato con UFC?

Sí, es de cuatro peleas y esta es la primera de este nuevo contrato. El anterior era de seis peleas y yo solo hice tres, ese se anuló y se hizo este nuevo. Espero poder hacer por lo menos dos peleas más este año, quiero estar activo.

¿Hubo en su momento alguna posibilidad de quedar fuera de UFC por la pandemia?

Siempre hubo contacto, en UFC no pasa eso que te cortan un rato y después vuelves o te esperan a que se renueve tu visa, esas son mentiras, eso no existe. En UFC estás o no estás.

¿Sientes algún tipo de presión al ser el único peleador peruano en UFC en este momento?

En verdad, yo estaría contento si mis compatriotas estuvieran acá, si no los hubieran cortado, pero así sucede, hay algunos que lo merecían, otros que se merecían quedar, pero eso pasa. No digo que quiero ser el único porque sería egoísta de mi parte, pero mientras sea el único yo voy a representar siempre muy bien al Perú, estoy dispuesto hasta dejar el alma de inicio a fin.

¿Tienes planes para los días posteriores a la pelea?

Sí, tal vez iré al Perú a visitar y de ahí regresar a Estados Unidos, quiero estar aquí para no perder el ritmo competitivo. Quiero mantenerme activo y volver a hacer una pelea más en setiembre o en octubre y ver si puedo hacer una más en diciembre o en enero

¿Hay algún peleador de peso ligero que te llame la atención para enfrentar en el futuro?

Han salido tantos peleadores en mi categoría que está bien difícil y no soy de pensar en quién me pongan, no estoy para elegir rivales o para estar pidiendo a nadie todavía. Por ahora, estoy dispuesto a lo que me pongan y enfocado en ganar esta pelea.

Se viene una nueva temporada de ‘The Ultimate Fighter’. ¿Te interesa verla?

Sí, quiero verla porque tengo un compañero que está participando, así que quiero ver cómo queda. Me gusta que haya vuelto, es un programa clásico.

¿Qué recuerdos de tu participación en TUF?

Buenos y malos recuerdos. Fue duro estar en la casa, pero valió la pena totalmente, gracias a eso puedo vivir de las peleas y dedicarme a lo que más me gusta. En la casa muchos ya se conocían y obviamente eran amigos. Además, entré como uno de los favoritos, entonces me pusieron los ojos encima, pero yo fui a hacer lo mío. No le guardo rencor a nadie.

¿Y de la sumisión a Felipe Silva?

Sé que inspiró a mucha gente. Eso me da ganas de tener otra finalización, un KO que inspire a nuevas generaciones de peleadores peruanos y que sepan que pueden estar orgullosos de tener un buen representante de las Grandes Ligas.

¿Crees que la pandemia afectó mucho a las MMA en el Perú?

Afectó bastante, yo tengo mi gimnasio, tuvimos que cerrar, luego abrir, luego cerrar de nuevo, parecía que estaban jugando con nosotros, un gimnasio no puede subsistir así. Por suerte pudimos mantener el local y hemos podido sostenernos. Pero bueno, es un momento muy difícil para los negocios en este momento.

