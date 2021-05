Renato Tapia se pronunció tras conocer que Brasil albergará la Copa América

Los países sudamericanos viven una complicada situación tanto social como sanitaria. Por ello, en las últimas semanas Conmebol anunció que Colombia dejaba de ser sede de la Copa América y este último domingo hizo lo propio con Argentina, ya que esta nación viene luchando duramente contra la pandemia de la COVID-19.

Luego de 24 horas, la Confederación Sudamericana de Fútbol sorprendió a propios y extraños tras dar a conocer que Brasil albergará el torneo de selecciones más importante de esta parte del mundo. Una polémica decisión considerando que el país de la samba atraviesa una profunda crisis social y sanitaria.

Por ello, Renato Tapia, volante de la selección peruana, utilizó su cuenta de Instagram para pronunciarse tras el comunicado de Conmebol. El futbolista del Celta de Vigo colgó en las historias de esta red social el tuit de la entidad sudamericana y la cifra de contagiados y fallecidos por coronavirus reportados hasta la fecha en Brasil .

Renato Tapia mostró su disconformidad tras conocer que Brasil será sede de la Copa América.

Asimismo, el jugador que viene entrenando en Videna conversó con RPP acerca de la nueva sede de la Copa América y aunque no mostró su disconformidad, dejó en claro que la idea no es de su agrado. “Tengo mi opinión sobre que la Copa América se juegue en Brasil, pero prefiero guardarla para mí y la gente que me rodea”, expresó.

Selección peruana cumplió nueva jornada de entrenamientos en Videna

Quedan solo cuatro días para que la selección peruana vuelva a la acción en las Eliminatorias Qatar 2022 cuando enfrente el jueves 3 de junio a Colombia en el Estadio Nacional de Lima. Por ello, con el objetivo de sumar de a tres, los dirigidos por Ricardo Gareca cumplieron este lunes 31 de mayo una nueva jornada de entrenamiento.

Con un total de 19 futbolistas, el combinado nacional realizó trabajos en gimnasio, movimientos tácticos y luego jugaron un encuentro de preparación ante el combinado nacional sub-20 que cumple el papel de sparring. Gianluca Lapadula, Renato Tapia, Pedro Aquino, entre otros, brillaron en las instalaciones de la Videna.

