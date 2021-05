Partidos de HOY domingo 30 de mayo del 2021 EN VIVO ONLINE por las ligas de México, Perú, Colombia, Uruguay, Ecuador, España, Argentina, entre otras se enfrentan por la jornada de esta fecha para asegurar su clasificación a la próxima etapa.

Sigue la transmisión de todos los partidos a través del minuto a minuto por La República Deportes.

Partidos de hoy 30 de mayo de 2021

Entre los partidos más importantes que se juegan hoy están los choques de Flamengo vs Palmeiras, Sporting Cristal vs Universidad San Martín y Deportivo Maldonado vs River Plate, que puedes seguir en directo desde la transmisión que hará La República con el minuto a minuto de cada encuentro.

Partidos de hoy: Portugal Primeira Liga

13.00 Rio Ave vs Arouca

Partidos de hoy: Francia Ligue 1

11.00 Nantes vs Toulouse

Partidos de hoy: Brasileirão

9.00 Atlético Mineiro vs Fortaleza

14.00 Ceará vs Grêmio

14.00 Flamengo vs Palmeiras

16.15 Chapecoense vs RB Bragantino

16.15 Athletico-PR vs América Mineiro

16.15 Corinthians vs Atlético Goianiense

18.30 Internacional vs Sport Recife

Partidos de hoy: Chile Primera División

15.00 Everton vs Santiago Wanderers

18.00 Universidad Católica vs Cobresal

Partidos de hoy: Ecuador Primera A

13.30 Macará vs Aucas

16.00 LDU Quito vs Orense

19.00 Emelec vs Independiente del Valle

19.00 Universidad Católica vs Barcelona

Partidos de hoy: Paraguay Primera División

16.45 River Plate vs Olimpia

19.00 12 de Octubre vs Nacional Asunción

Partidos de hoy: Perú Primera División

14.00 Sporting Cristal vs Universidad San Martín

Partidos de hoy: Uruguay Primera División

13.00 Deportivo Maldonado vs River Plate

16.00 Peñarol vs Boston River

18.30 Nacional vs Sud América

Partidos de hoy: Venezuela Primera División

15.00 Estudiantes Mérida vs Zamora

17.15 LALA vs Metropolitanos

19.30 Carabobo vs Aragua

Partidos de hoy: España- Copa de la Reina

13.00 Barcelona vs Levante (Final)

Partidos de hoy: EE.UU./ Canadá- Major League Soccer

18.08 Philadelphia Union vs Portland Timbers

20.38 Seattle Sounders FC vs Austin

Partidos de hoy: Estados Unidos- USL

14.30 Atlanta United II vs Birmingham Legion

16.00 Sporting Kansas City II vs El Paso Locomotive

20.00 Austin Bold vs Tacoma Defiance

¿Qué canales transmitirán los partidos de hoy 30 de mayo de 2021?

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy 30 de mayo de 2021 solo deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.