La temporada europea concluyó oficialmente este sábado 29 de mayo con la gran final de la Champions League entre Manchester City y Chelsea. Sin embargo, el resto de equipos del Viejo Continente ya prepara sus respectivos planteles para afrontar los torneos venideros.

Uno de los más interesados en reforzarse es FC Barcelona. El equipo presidido por Joan Laporta busca posicionarse nuevamente en los primeros lugares del fútbol mundial luego de algunas temporadas donde dejaron mucho que desear a pesar de contar con jugadores de la talla de Lionel Messi, Gerard Piqué, entre otros.

La zona defensiva era una de las más señaladas en los últimos tiempos. Por ello, la directiva apuntaba sus balas a Eric García del Manchester City. Pues bien, a falta de rumores y otras versiones, el propio defensor español confirmó su traspaso a FC Barcelona durante una reciente entrevista con L’Esportiu.

“He pensado en mi futuro, en el que creo que ahora es lo mejor. Creo que es una decisión valiente. Estoy convencido del paso que he hecho”, expresó. De igual forma, el futbolista de solo 20 años respondió ante las comparaciones que lo igualan con Gerard Piqué afirmando que el defensor español tiene una trayectoria muy exitosa.

“No le doy ninguna importancia porque somos futbolistas diferentes, ¿no? La verdad, quito hierro al tema. Gerard lo ha conseguido todo, es de los mejores centrales del mundo, está más que reconocido. Y yo tengo 20 años y estoy empezando mi carrera, prácticamente, así que la única comparación posible es esta: que ambos somos de la cantera y vivimos en Manchester, pero él fue al equipo no tan bueno. Yo he tenido más suerte y he podido jugar en el mejor equipo de Manchester. Una lástima para él”, añadió.

