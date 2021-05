Pizarro: “Pensé que Santiago Ormeño iba a aparecer en esta convocatoria”

Claudio Pizarro, quien fue referente de la selección peruana, fue consultado por Santiago Ormeño, su presente en el fútbol mexicano y exclusión en la nómina de elegidos por Ricardo Gareca de cara a los partidos ante Colombia y Ecuador.

El exdelantero de Bayern Múnich y Werder Bremen expresó su sorpresa por no encontrar a ‘Santi’ en la lista nacional, sobre todo porque supo que hubo comunicación entre el ‘Tigre’ Gareca y el futbolista de Puebla.

“ Sé que hay acercamientos del entrenador. Pensé que iba a aparecer en esta convocatoria, para el inicio de las Eliminatorias, pero no fue así. Ya veremos qué es lo que sucede ”, expresó en una entrevista con Medio Tiempo de México.

Santiago Ormeño podría dejar a Puebla para jugar en León. Foto: Mexsport

Claudio Pizarro reconoció que no ha seguido el desempeño de Santiago Ormeño; sin embargo, aseguró que escuchó referencias positivas sobre su reciente temporada. Asimismo, confesó que no conoce si la decisión del exjugador de Cusco FC es jugar por la selección peruana o mexicana.

“ Lamentablemente no he tenido la oportunidad de verlo jugar. He escuchado buenos comentarios , tiene las dos nacionalidades y él decidirá con quién quiere jugar. No sé si ya decidió o tiene alguna idea clara”, declaró el ‘Bombardero de los Andes’.

La ausencia de Santiago Ormeño fue de las más cuestionadas por los hinchas, pues el atacante tuvo una buena temporada con Puebla en la Liga MX e, incluso, llegó a la semifinal de la competencia.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.