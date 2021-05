Partidos de HOY jueves 27 de mayo del 2021 EN VIVO ONLINE por las ligas de México, Perú, Colombia, Uruguay, Ecuador, España, Argentina, entre otras se enfrentan por la jornada de esta fecha para asegurar la clasificación a la próxima etapa. Sigue la transmisión de todos los partidos por La República Deportes a través del minuto a minuto.

Partidos de hoy 27 de mayo de 2021

Entre los partidos más importantes que se juegan hoy están los choques de Defensa y Justicia vs. Independiente del Valle, Palmeiras vs. Universitario, Flamengo vs. Vélez y LDU Quito vs. Unión La Calera, que puedes seguir en directo desde la transmisión que hará La República con el minuto a minuto de cada encuentro.

Partidos de hoy: Copa Libertadores

17:30 Defensa y Justicia vs. Independiente del Valle

17:30 Palmeiras vs. Universitario

19:00 Flamengo vs. Vélez

19:00 LDU Quito vs. Unión La Calera.

Partidos de hoy: Copa Sudamericana

17:15 Arsenal vs Bolívar.

17:15 Wilstermann vs Ceará.

19:30 Lanús vs Aragua.

19:30 Athletico-PR vs Aucas.

19:30 La Equidad vs Gremio

19:30 Melgar vs Metropolitanos

Partidos de hoy: Liga MX 2020

21:00 Santos Laguna vs Cruz Azul

Partidos de hoy: Ligue 1 Francia

13:45 Toulouse vs Nantes

¿Qué canales transmitirán los partidos de hoy 27 de mayo de 2021?

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy 27 de mayo de 2021 solo deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.