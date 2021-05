Sporting Cristal, un campeón sin brillo internacional que deja más dudas que certezas

“Tenemos una deuda que saldar que no solo es de Sporting Cristal, sino de todo el fútbol peruano, que es pasar a octavos de final de la Copa Libertadores ”, expresó un emocionado Roberto Mosquera a inicios de abril, tras conocer a los rivales que iba a enfrentar en la Copa Libertadores 2021. Seis partidos después, los celestes no solo mostraron una pálida imagen del “invencible” campeón peruano, sino que clasificaron a la Copa Sudamericana por otros resultados y no por méritos propios.

Ayer, martes 25 de mayo, los rimenses cayeron goleados ante Sao Paulo por 3-0 en el Morumbí. Sin embargo, no tuvieron que preocuparse de los goles encajados o el funcionamiento del equipo porque en Argentina, su rival directo Rentistas, también perdía por el mismo marcador ante Racing Club de Avellaneda.

Con la derrota del Bicho, Sporting Cristal pasó como el mejor tercero del Grupo E. Una clasificación que, si bien puede alegrar a algunos, deja más dudas que certezas en cuanto al desenvolvimiento del equipo dentro de la cancha.

Sao Paulo venció a Sporting Cristal en el Morumbí por la fecha 6 del Grupo E de la Copa Libertadores 2021. Foto: AFP

Números de Sporting Cristal

Mientras los pupilos de Roberto Mosquera practicaban ‘la religión del toque’ en el torneo local y goleaban a cuanto equipo se le colocase en frente, pasaban las de Caín en el plano internacional.

De seis partidos jugados, perdieron en cuatro ocasiones, empataron uno y ganaron el restante . Estos últimos resultados le permitieron colocarse en la tercera casilla con cuatro unidades, a solo uno del último lugar, a ocho del segundo y a diez del primero. Una diferencia marcada entre el nivel del campeón peruano con el resto de equipos.

Pero eso no es todo, pues los celestes —quienes se jactaban de sus goleadas— apenas pudieron celebrar en tres oportunidad y les convirtieron diez tantos. Números que dejan ver el mal funcionamiento tanto en ataque como en defensa.

Las únicas veces que pudieron convertir fue contra Racing Club, en la segunda fecha, y ante Rentistas, en la quinta. Christopher Gonzáles marcó el descuento ante la Academia, mientras que Gerald Távara y Alejandro Hohberg hicieron lo propio ante el conjunto uruguayo.

La otra cara de la moneda fueron las goleadas. Tanto en la primera como en la última jornada de la Copa Libertadores, Sporting Cristal cayó por 3-0 ante Sao Paulo. Los dirigidos por Hernán Crespo desnudaron las falencias de los peruanos y golpearon en las oportunidades precisas.

Revive el tanto de Távara ante Rentistas

Declaraciones de Mosquera

“Tenemos una deuda internacional”, empezó declarando Roberto Mosquera tras la derrota sufrida ante el Tricolor este martes 25 de mayo. Pero esta vez no sería por la Copa Libertadores, sino por la Sudamericana, donde “buscaremos prepararnos mejor para dar una buena imagen”.

En esa misma línea, el entrenador bajopontino confesó que la victoria ante Rentistas fue clave. “No es lo mejor cuando se depende de otros resultados. Creo que ganamos el partido que teníamos que ganar. Sabíamos del resultado de Racing y por eso adelantamos al equipo, pero la jerarquía de Sao Paulo es grande y nos hicieron los otros dos goles”.

Finalmente, tuvo unas palabras para el alicaído fútbol peruano, el cual “hace algunos años no da la tabla a nivel internacional”. Sin embargo, el campeón nacional clasifica al siguiente torneo por la puerta falsa, con una huella frágil y grandes goleadas . ¿Se repondrá en la Copa Sudamericana? Solo el tiempo lo dirá.

