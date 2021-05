Rompió su silencio. Luego de una semana de muchas versiones encontradas, Jefferson Farfán se pronunció luego de sufrir una complicada lesión en su rodilla izquierda que hasta podría alejarlo del fútbol. El delantero de 36 años utilizó su cuenta de Instagram para dejarle un extenso mensaje al aficionado y la opinión pública .

“Quisiera agradecer todos los mensajes de aliento que he recibido en estos últimos días. Después de tantos años en el fútbol, ya no me sorprende lo mucho que se dice y se especula...La vida siempre tendrá obstáculos y dificultades en el camino, pero no me detendrán ni me daré por vencido”, inició.

“Nadie va a cambiar jamás mi deseo de estar donde siempre soy feliz y cumplo cada uno de mis sueños, en el campo con mis compañeros. ¡Volveremos a encontrarnos pronto!”, añadió. Como se recuerda, el atacante blanquiazul se viene sometiendo a una serie de pruebas para conocer con exactitud la gravedad de su dolencia y tomar medidas ante ello.

Jefferson Farfán se pronunció en su Instagram tras nueva lesión.

El ex Schalke 04, PSV, entre otros, evalúa todas las posibilidades, hasta la más extrema que sería terminar de manera abrupta con su carrera profesional. Por ello, ‘La Foquita’ no estuvo presente con Alianza Lima en el último duelo de la Fase 1 de la Liga 1 Betsson ante Alianza UDH.

Asimismo, Jefferson Farfán no fue considerado por Rircardo Gareca dentro de los convocados a la selección peruana para enfrentar a Colombia y Ecuador por las Eliminatorias Qatar 2022. El experimentado atacante fue considerado por el ‘Tigre’ dentro de la lista preliminar de 50 jugadores para la Copa América.

