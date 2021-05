Simeone: “Que salga campeón el Atlético es diferente, fue un año difícil”

Atlético Madrid se proclamó campeón de LaLiga Santander luego de siete años este sábado 22 de mayo, tras remontar por 2-1 a Real Valladolid en el estadio José Zorrilla. Diego Simeone sumó su segundo título doméstico al mando del equipo español y sigue acentuando su historia como técnico colchonero.

El entrenador argentino llegó a la entidad rojiblanca en la temporada 2011/12 y con este campeonato liguero se convirtió en el técnico más laureado de todos los tiempos en el Atleti ; solamente le faltó la Champions League, en la que cayó en la final dos veces, ambas contra el Real Madrid.

“Estoy feliz por un montón de gente, las sensaciones que me vienen es que, en un año tan complejo, con tanta gente que nos dejó por el virus, que salga campeón el Atlético es diferente, fue un año difícil, como nuestra historia, uno de los mejores años para salir campeón, es este”, indicó el ‘Cholo’ a Movistar+.

Del mismo modo, recordó el trofeo ganado en la del 2013/14: “Son diferentes, otras sensaciones, el mundo vive una situación muy triste y ojalá podamos dar alegrías a mucha gente . Estar 32 jornadas primeros, es enorme. Agradecimiento total, sobre todo a los que jugaron menos, se sigue un objetivo de equipo y lo fuimos en todo momento”.

Diego Simeone llegó al Atlético Madrid en el 2011. Foto: AFP

Sobre su continuidad al mando del club, Simeone sostuvo que espera seguir para seguir dándole alegrías a la institución. “Hoy repasaba en la previa del partido cuando dejábamos el Calderón y pensábamos en si seguíamos o no. Decía que me iba a quedar porque pensaba que el club tenía futuro y no me equivoqué”, sostuvo.

“El club sigue creciendo, ha hecho un trabajo enorme de la mano de Miguel, Enrique, toda la gente que no se ve, le ha dado al club una estabilidad más allá de los resultados, ellos siempre buscaron que pase esto. No están aquí festejando, pero dentro de un rato nos abrazaremos”, concluyó.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.