Juan Reynoso: “Hemos ganado ese público que estaba desanimado”

Cruz Azul logró remontar un complicado partido ante Toluca y clasificó a las semifinales del Clausura 2021 de la Liga MX este sábado 15 de mayo. Tras el final del encuentro, el entrenador Juan Reynoso se mostró emocionado por el objetivo conseguido.

“Necesitamos de todos los azules, de los que no quieren estar y hoy están. Hemos hecho salir a muchos del closet, esos que estaban tristes y hoy ya nos están apoyando” , comenzó declarando el estratega peruano en conferencia de prensa tras la victoria por 3-1 de la Máquina Cementera. “Sabemos que hemos ganado ese público que estaba un poquito desanimado”, añadió el ‘Cabezón’.

Juan Reynoso no se quedó corto y siguió hablando sobre los hinchas azules. “Quiero agradecer infinitamente a la afición. Eran 80 minutos, no habíamos hecho el segundo gol y siguieron apoyando, siguieron transmitiendo. Con ellos (los hinchas) va a ser una semifinal mejor”, señaló.

En cuanto a la victoria por 3-1 ante Toluca, dijo lo siguiente: “En el segundo tiempo (los jugadores) lo sacaron con el corazón, con eso que es importante tener. Hoy el equipo fue a buscar el resultado, lo peleó y lo encontró, eso simboliza todo ese esfuerzo y estos días adrenalina pura, que lo terminaron no solo los once titulares sino los cinco que entraron de cambio y el resto que no pudo entrar”.

Finalmente, destacó el coraje mostrado por sus dirigidos. “La esencia de este equipo ha sido el temperamento, el contagiarnos, el ser un equipo, porque utilizamos los diez cambios que podíamos en los dos partidos y fueron factor clave. Esos deseos de trascender”, culminó el ‘Cabezón’.

