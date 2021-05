Bajo el lema “ Aquí jugamos todxs ”, nació una liga de fútbol LGBTIQ+ en México conocida como Stonewall, la cual tiene como objetivo brindar a los y las jugadoras un espacio libre de prejuicios. Está conformada por seis equipos donde participan gays, lesbianas, bisexuales, una chica trans y personas de género fluido.

Uno de los fines de la liga es funcionar como una especie de visoría que seleccione a las y los integrantes de un equipo que represente a México en los Gay Games, un evento multideportivo que tiene lugar en Hong Kong en el 2022.

Uno de los miembros de la liga Stonewall es Marco Valdés Mora, quien descubrió su afición desde la primaria: “Un día mi papá me mete al entrenamiento, a pegarle al balón, a bajarlo y me lancé con un equipo”.

Marco tiene 22 años y forma parte del equipo Deportivo Alianza. “Yo no conocía esto de que había liga gay, siempre imaginaba que podría haber algo así y el día que lo descubrí, formé parte. Tengo ya casi tres años en esto y contando, porque no creo salirme”, contó.

¿Por qué una liga LGBTIQ+?

Quetzal Ayala, fundador de la liga Stonewall, indicó que las personas de la diversidad sexual enfrentan tratos discriminatorios en los deportes. “Eso te presiona, te tensiona y limita tu rendimiento”, expresó.

“ Creo que todos sabemos que [el fútbol] es de los deportes más machistas que existen. Me ha tocado recibir comentarios muy despectivos por ser mujer lesbiana , incluso a las mujeres heterosexuales les decían comentarios como ‘machorra’ o ‘marimacho’. Si no son comentarios despectivos, son sexuales como ‘ay mamacita’”, relató Karen Quezada, la otra fundadora del proyecto.

Estos casos no son aislados, en abril el quipo de Nuevo León de balompié Leones LGBTIQ+ hizo una denuncia pública contra el personal del Sport Center Sendero, porque no les permitieron usar las instalaciones a causa de las quejas de dueños y socios por la “mala imagen”.

“Las necesidades para los equipos es el respeto para todas, todos y todes, que se nos trate cordialmente, no digo que especial porque al final del día somos todos iguales; pero tampoco me segregues, tampoco me maltrates, tampoco me estés diciendo comentarios peyorativos que no tiene que ver con el nivel deportivo, sino con mi persona”, expresó Quetzal.

Sin embargo, esto no detiene la lucha de la liga Stonewall para que se respeten sus derechos en el ámbito deportivo. Quetzal manifestó que “sería increíble un equipo de la comunidad dentro de las grandes ligas”.