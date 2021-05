Ramos tras cancelación de vacunación: “Están siendo injustos con nosotros”

Este jueves, todos los integrantes de la selección peruana tenían planeado recibir una de las vacunas contra el coronavirus previo a su participación a la Copa América 2021, pero el encargado del Ministerio de Salud reveló que no se llegó a efectuar.

La suspensión de la inoculación a los futbolistas y comando técnico de la selección peruana tendría que ver con la no utilización de las vacunas adquiridas por la Conmebol (Sinovac) y sí las que tiene el Gobierno peruano (Pfizer).

Tras esta polémica, Christian Ramos, quien fue uno de los jugadores citados para ser vacunado en la Videna, dio su versión de lo sucedido y se mostró empático con las personas que verdaderamente necesitan ser inmunizadas, pero consideró que no es justo criticar a los seleccionados.

“ Entiendo la molestia de la gente, pero también creo que están siendo injustos con nosotros porque vamos a representar al país, no es por otra cosa . Estoy seguro de que hay futbolistas alrededor del mundo que también están vacunados. Conmebol nos citó. Nosotros no tenemos la culpa”, empezó diciendo el defensa en una entrevista en RPP.

“Creo que si la Conmebol nos da la opción de vacunarnos, bienvenido sea. Si a mi nadie me citaba ni me decían que me iban a vacunar, no había problema de esperar si me tocaba en el 2023. Primero son otras personas”, añadió.

Christian Ramos también habló sobre los conflictos sociales que hay en Colombia y resaltó que la Copa América 2021 no debería realizarse en ese lugar, ya que ese país “debe arreglar su situación y ver si podemos ir a jugar. Uno como ser humano y futbolista tiene que estar con la gente, uno ha salido del pueblo y se debe a eso”.

