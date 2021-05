Chávez dedicó triunfo de Cristal a Corozo: “Todo el grupo está con él”

Sporting Cristal se aseguró este sábado un lugar en la final de la primera fase tras conseguir su séptimo triunfo consecutivo luego de derrotar 2-1 a Cusco FC, en el Miguel Grau del Callao. El elenco dirigido por Roberto Mosquera sumó estos nuevos tres puntos luego de los goles de penal marcados por Alejandro Hohberg y Christofer Gonzáles.

Este encuentro tuvo como condimento especial la vuelta de Gianfranco Chávez al once titular rimense tras pasar varios meses lesionado por un golpe en el debut del torneo ante Binacional. El joven defensor disputó los 90 minutos y al finalizar el cotejo dejó unas sentidas palabras relatando lo que le tocó pasar en estas semanas de recuperación.

“Muy feliz la verdad. Fueron dos meses complicados donde mi familia, todos estuvieron pendientes de mí. Fue muy difícil porque comenzaba el torneo, tenía muchos objetivos por cumplir, la copa (todo eso) y bueno la lesión hizo que parara, pero me hizo más fuerte. Trabajé duro para retornar, el especialista que me vio me dijo tres meses, pero trabajé doble turno haciendo terapia y todo”, indicó para Gol Perú.

Luego, el nacido en tienda celeste dedicó el triunfo a Washington Corozo, quien pasó unos malos momentos luego de ser atacado por un grupo de hinchas de Sporting Cristal a la salida de La Florida. El atacante ecuatoriano ha sido duramente cuestionado por su rendimiento en Copa Libertadores, pero Chávez no dudó en respaldarlo públicamente.

“Me ayudaba Washington Corozo, estuve viviendo con él porque las terapias me quedaban cerca. Este triunfo va dedicado a mi mamá y a Washington que últimamente estos días ha sido atacado por la prensa y los hinchas. Él sabe que todo el grupo está con él y mi familia también”, agregó.

Respecto al desempeño de su equipo a nivel internacional, Chávez reconoció que hay mucho por mejorar. “Hemos venido trabajando duro. Creo que fuimos superiores en Uruguay y hemos demostrado que estamos para grandes cosas y vamos a seguir remando. El martes tenemos una cita importante, creo que esto (ganar el grupo en la Liga 1) es un alivio, pero vamos a seguir remando para el torneo internacional”, sentenció.

