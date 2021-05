Eden Hazard se manifestó este jueves 6 de mayo luego de recibir una ola de críticas por su actitud mostrada tras el pitazo final en el partido entre Real Madrid y Chelsea por la semifinal de la Champions League.

El jugador belga envió un mensaje en su cuenta de Instagram ofreciendo disculpas por mostrarse feliz después de la eliminación de los merengues en la Liga de Campeones.

Mensaje de Eden Hazard en Instagram.

“Lo siento. He leído muchas opiniones hoy sobre mí, y no era mi intención ofender a la afición del Real Madrid. Siempre ha sido mi sueño jugar con el Real Madrid y vine a ganar. La temporada no ha terminado y juntos lucharemos por la batalla por la Liga. ¡Hala Madrid!”, escribió Hazard en sus redes.

Recordemos que luego del duelo entre Real Madrid y Chelsea, las cámaras de televisión captaron al jugador merengue compartiendo risas con sus excompañeros del equipo inglés.

Casi 24 horas después de la eliminación, los medios de España mostraban el malestar de los hinchas merengues por la actitud de Hazard tras el fracaso deportivo en la Champions League.

La respuesta del jugador llega luego de que el diario Marca revelara este jueves 6 mayo que Eden Hazard estaría en la lista de transferibles. Una medida tomada por el presidente Florentino Pérez.

