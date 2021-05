Manchester City vs. PSG: cinco datos del partido por Champions League

Manchester City y PSG jugarán este martes la revancha de la semifinal de la Champions League. El equipo de Pep Guardiola dio el golpe en el Parque de los Príncipes con una remontada por 2-1 y saldrá a sellar su pase a su primera final. En tanto, los parisinos buscarán una victoria por una diferencia de dos goles para clasificar a su segunda final consecutiva.

Historial de enfrentamientos en Champions League

El Manchester City y PSG se han enfrentado tres veces en la Champions League. Los dos primeros cruces fueron para los cuartos de final de la temporada 2015/2016. Los Ciudadanos se quedaron con la eliminatoria global por un 3-2. En tanto, la tercera fue en la semifinal de la presente edición con la victoria por 2-1 en París.

Manchester City, el menos batido

El Manchester City es el equipo que menos goles ha recibido en la presente edición de la Champions League con cuatro tantos. En la fase de grupos el conjunto de Guardiola solo recibió un gol ante Porto, mientras que en la fase de eliminatoria encajó tres: dos frente al Borussia Dortmund en cuartos de final y uno ante PSG en la semifinal.

Mbappé, el goleador del PSG

Kylian Mbappé es el goleador del PSG y el segundo máximo artillero de la competición. El atacante francés anotó 8 goles en 10 partidos: 2 en fase de grupos y 6 en eliminatoria directa. Además, está a 2 tantos de igualar al noruego Erling Haaland (10) del Borussia Dortmund.

El invicto del Manchester City

El Manchester City está invicto en la Champions League. De los once partidos disputados en el campeonato, el City ganó 10 partidos y empató uno. Además, marcó 21 goles, encajó cuatro tantos y dejó la valla invicta en siete oportunidades; números que lo avalan como uno de los favoritos a ganar la competencia.

El duelo número 20 entre Guardiola y Pochettino

Pep Guardiola y Mauricio Pochettino alcanzarán su enfrentamiento número 20 como entrenadores. Ambos estrategas se han visto las caras en España (9) con el Barcelona vs. Espanyol, Inglaterra (9) con el Manchester City vs. Tottenham y Champions League (1) con el Manchester City vs. PSG. El resultado está a favor de Pep con 11 triunfos; Pochettino ganó 3 y empataron 5 veces.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.