Dani Alves: “Messi me dijo que Barcelona es el mejor lugar de todos”

Dani Alves, exlateral derecho de Barcelona, no olvida las buenas temporadas que jugó al lado de Lionel Messi. En una entrevista con el diario The Guardian, el futbolista brasileño recordó sus conversaciones con el ’10′ argentino y contó que le ha recomendado quedarse en el club azulgrana.

“Le he dicho a Messi varias veces que nació para ser jugador del Barcelona y el Barcelona nació para ser su club”, manifestó Alves al medio británico.

Alves mencionó que su consejo a ‘Lio’ no es antojadizo, ya que, según relató, anteriormente fue el argentino quien le recomendó a él no irse de Barcelona. Incluso, el actual jugador de Sao Paulo apuntó que Messi se refirió al Barcelona como “el mejor lugar de todos los tiempos”.

“Él me ha dado consejos antes para que yo pueda hacerle lo mismo. Una vez me dijo que me quedara en Barcelona porque no había ningún sitio mejor. ‘¿Dónde estarás más feliz?’, él me preguntó. Así que me quedé”, expresó el brasileño.

“Ahora le he recordado esa conversación y que él me dijo que Barcelona es el mejor lugar de todos los tiempos. Todavía no he tenido respuesta de él, pero, cuando te vas del Barcelona, te das cuenta de lo bueno que es. Todos los jugadores, y me refiero a todos, que se han ido del Barcelona lo han lamentado. Todos se arrepienten de irse, independientemente del motivo”, recalcó.

Además, Alves detalló que deseó volver, pero que los dirigentes ya no deseaban contar con él. “Cuando dejé el club, solo quería mostrar mi valor para volver. Lamentablemente, las mismas personas que estaban en mi contra cuando estuve en el club se quedaron allí. Demostré que podía jugar en el Barcelona durante otros 10 años. Intenté volver. Quería volver. Jugué para volver a Barcelona, pero ya no me querían”, puntualizó.

Por otro lado, Alves confesó que se arrepiente de no haber ido al Manchester City cuando ‘Pep’ Guardiola lo solicitó y que, además, le pidió disculpas.

“Me arrepiento de ello. No es que yo elija al PSG, en absoluto. No me arrepiento de jugar en el PSG, por supuesto que no. Mi tiempo en Francia fue increíble, pero fue mi culpa que no funcionara con el Manchester City. El trato estuvo bien, pero tuve algunos problemas personales y tuve que cambiar mis planes”, sentenció.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.